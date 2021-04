Sindacato Aeronautica Militare: rinnovate le cariche a Villafranca

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si rinnovano le cariche della Sezione locale del Sindacato Aeronautica Militare di Villafranca. Seppur in videoconferenza, a causa della stringente situazione epidemiologica, si è tenuto il congresso locale per la nuova elezione del Segretario di Sezione. Alla presenza del Segretario Generale Paolo Melis, si sono svolte le votazioni per il rinnovo della Segreteria di Sezione di Villafranca dove è stato eletto Segretario Stefano De Blasi e i membri della Segreteria Davide Nocita, Giuseppe Rossi e Mirko Rubinaccio.

Il neo segretario eletto, Stefano De Blasi commenta così la sua elezione: "Ringrazio i colleghi che mi hanno riconfermato la loro fiducia nella carica di Segretario di Sezione. Potrò contare sulla grande tenacia e sulle capacità dei membri della Segreteria, che mi affiancano giornalmente. Il nostro compito è quello di dare supporto ai colleghi che lavorano a nostro stretto contatto, qualora ne abbiano bisogno per la tutela dei diritti dei militari.

Il Segretario Generale del SIAM Paolo Melis commenta con entusiasmo: "È il secondo congresso locale che si tiene a Villafranca e questo conferma che il lavoro del SIAM nelle basi è fondamentale per i colleghi. C'è sempre bisogno di un presidio per controllare la corretta applicazione delle norme contrattuali nei reparti e il SIAM è ormai un punto di riferimento per centinaia di colleghi