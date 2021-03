Calcio a San Martino B.A. Il nuovo Presidente A.SABAINI: Abbiamo risolto un problema!

La gloriosa società A.C.D. Speme San Martino Buon Albergo, era attraversata da situazioni poco piacevoli che riguardavano i vertici sportivi con denunce e violazioni del codice sportivo che ora paiono giunte a soluzione operativa. Abbiamo avuto notizia, dal neo Presidente Alessando SABAINI, che da tempo seguiva col suo staff le tribolate vicende giudiziarie e sportive della società san martinese , che ora le cose vanno meglio. Infatti, dopo le recenti sentenze sportive che sono state oggetto di vari interventi della stampa,( per quelle giudiziarie il percorso è ancora lungo), un nuovo organigramma è stato depositato e accettato dal Comitato Regionale Veneto della FND . Da questo nuovo documento emerge chiaramente la figura di ALESSANDRO SABAINI come nuovo presidente a tutti gli effetti e di questo potranno certo essere sodisfatti i vari tifosi san martinesi che potranno contare ancora su questa società che contava centinaia di iscritti a vario titolo. Alla nuova compagine dirigenziale vanno gli auguri degli sportivi affinchè possa far risplendere lo sport a San Martino nella sua migliore accezione sociale. . Di questo ne beneficeranno anche altre iniziative sportive, nazionali e non, che sul territorio comunale nelgi ultimi anni hanno avuto luogo.