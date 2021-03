La veronese BTS Biogas entra nel mercato nord americano

BTS Biogas, principale costruttore di impianti di digestione anaerobica di nuova generazione in Italia e autentico pioniere del settore, annunciato l’espansione nei mercati del Nord America. Controllata al 100% da BTS, la neo costituita BTS North America (BTS NA) sarà il fornitore tecnologico ufficiale di Bioenergy Devco (BDC). Insieme, le due aziende forniranno servizi di progettazione, ingegneria e costruzione, supporteranno lo studio di mezzi finanziari e svilupperanno progetti di digestione anaerobica sostenibili e resilienti negli Stati Uniti

Con oltre 20 anni di esperienza nella progettazione, costruzione e gestione di più di 230 impianti di digestione anaerobica in tutto il mondo, BTS Biogas si avvale della tecnologia e brevetti di proprietà a livello mondiale.

La nuova sezione nordamericana avrà sede ad Annapolis, nel Maryland e sarà gestita dal Managing Director Christine McKiernan.

“Siamo orgogliosi di portare il team di BTS Biogas in Nord America,” ha dichiaratoFranco Lusuriello, CEO di BTS Biogas. “La regione mid-atlantica Americana è stata un importante incubatore per l’innovativa tecnologia utility-grade di digestione anaerobica. Come partner tecnologico degli impianti di punta della Bioenergy Devco in Maryland e Delaware, continueremo a fornire soluzioni innovative in grado di portare avanti gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera mediante il riutilizzo sostenibile dei sottoprodotti dell’industria agro-alimentare e dei rifiuti.

Il team della sede di BTS North America ha una vasta esperienza interdisciplinare in campi quali ingegneria e costruzione, innovazione nella gestione e trattamento di sostanze organiche, implementazione tecnologica e partnership in materia di energia rinnovabile. Il neo Managing Director Christine McKiernan, con oltre trent’anni di esperienza nel campo dell’energia rinnovabile e della digestione anaerobica, gestirà le operazioni della filiale e supervisionerà la qualità dei servizi prestati al Maryland Food Center e al Bioenergy Innovation Center della BDC, tra cui i contratti di ingegneria, fornitura e costruzione (EPC), nonché di tecnologia e manutenzione. Prima di intraprendere il suo percorso nella BTS NA, Christine guidava iniziative di sviluppo di nuovi progetti negli impianti di recupero di sostanze organiche negli Stati Uniti per conto di SUEZ North America.

“La pluriennale esperienza di BTS Biogas si sposa alla perfezione con lo straordinario talento ingegneristico di Christine nell’ottimizzazione di una tecnologia di digestione anaerobica sostenibile. La nuova sede di BTS North America, in collaborazione con Bioenergy Devco, si sta dimostrando preziosa per il nostro continuo sviluppo di operazioni di digestione anaerobica su larga scala qui negli Stati Uniti,” ha dichiarato Shawn Kreloff, CEO di Bioenergy Devco. “Con diverse strutture utility-grade in via di sviluppo e una robusta rete di progetti in tutto il paese, la combinazione di queste due aziende riflette la straordinaria richiesta, crescita ed espansione di soluzioni combinate di energia rinnovabile e riciclaggio organico. Queste soluzioni contribuiscono a combattere l’emergenza climatica, facilitano lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile e riducono la nostra dipendenza dai combustibili fossili.”

BTS Biogas è leader tecnologico con oltre 20 anni di esperienza a livello mondiale nel campo della digestione anaerobica. L’azienda si occupa dello sviluppo, dell’ingegneria, della costruzione e della manutenzione di oltre 230 impianti di biogas in Europa, nord America ed est asiatico. Tramite il recupero di materiali organici provenienti da enti locali, aziende alimentari e agricole, gli impianti BTS Biogas sono progettati per generare una produzione costante di energia rinnovabile, biogas e biometano, oltre ad ammendanti del suolo e fertilizzanti. Grazie alla sua tecnologia di digestione aerobica leader nel settore, BTS Biogas sta contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra nel mondo assistendo inoltre le comunità locali nell’effettiva transizione energetica, verso un tipo di economia circolare.

Bioenergy Devco: Bioenergy Devco (BDC) è leader mondiale nella finanza, progettazione, ingegneria, costruzione e funzionamento di impianti di digestione anaerobica avanzati. La tecnologia di digestione anaerobica utility-grade di BDC, garantita da BTS, è un processo ecologicamente solido che crea una vera e propria fonte di energia rinnovabile, a emissioni di carbonio a impatto negativo per tubazioni e veicoli. Nel processo di trasformazione di materiale organico in gas naturale, BDC dà vita a un’economia circolare all’interno di comunità locali, aiutando città e aziende a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, zero spreco ed energia rinnovabile, riducendo al contempo l’inquinamento di aria e acqua e creando terreni più sani.

