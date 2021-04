IL CDA DI CATTOLICA ASSICURAZIONI CONVOCA L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER IL 13 e 14 MAGGIO 2021 (IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE)

Verona, 1° aprile 2021. Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica

Assicurazioni, riunitosi oggi sotto la presidenza di Paolo Bedoni, ha deliberato

la convocazione dell’Assemblea degli azionisti per i giorni 13 e 14 maggio

2021, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

L’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti è il seguente:

1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.

2. Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 e della relazione che lo

accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.

3. Determinazione in 15 del numero dei componenti del Consiglio di

Amministrazione per gli esercizi 2021 – 2023 ai sensi dell’art. 19 dello statuto

sociale.

4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ivi compresi i

membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 –

2023.

5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di

Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché della

relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 – 2023.

6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

corrisposti:

a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in

materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art.

123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del

Regolamento IVASS 38/2018.

b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in

materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art.

123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.

7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.

COMUNICATO STAMPA

8. Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie ai sensi di

legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’avviso di convocazione e i documenti di supporto saranno resi disponibili

presso la Sede e sul sito internet www.cattolica.it nei termini previsti dalle

vigenti normative.

Si ricorda inoltre che, giusta delibera dell’Assemblea dei Soci dello scorso 31

luglio 2020, con effetto da oggi, 1° aprile 2021, è efficace la trasformazione

della Società in società per azioni.

Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, peraltro come già

anticipato, gli amministratori pur non in scadenza di mandato, hanno

comunicato di rinunciare alla carica con efficacia dalla data di delibera

assembleare di nomina del nuovo organo amministrativo.