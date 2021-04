CATTOLICA ASSICURAZIONI, STOP ALLA COOPERATIVA, AL VIA LA SPA

Dal 1 aprile entra in vigore la trasformazione in Spa che permette a Generali Assicurazioni , primo azionista, di essere il riferimento per gli altri azionisti.

Dopo Cariverona e Banco Bpm ora Cattolica. Dal 1 aprile,in seguito alla trasformazione in Spa, Verona, probabilmente nel giro di qualche anno, perderà anche Cattolica Assicurazioni. Dopo la gestione controversa degli ultimi anni del CDA oggi dimissionario e che è stato oggetto recentemente anche di pesanti richiami da parte dell’Ivass, rimangono poco dei miliardi di euro di valore borsistico che nel 2007 Cattolica Assicurazioni capitalizzava ed iveronesi vedono sfumare quest'ultima istituzione finanziaria quotata di rilievo nazionale.

La trasformazione in Spa avviene in seguito al contestato aumento di capitale dello scorso 27 giugno, votato solamente dal 5,88% dei soci e all’altrettanto discussa assemblea straordinaria del 31 luglio (sulle recenti assemblee è in corso una indagine della Procura di Verona per illecita influenza di parte del Cda). È stata quindi perpetrata, in pieno periodo COVID,in modi e tempi che non possono essere definiti adeguati e che rischiano di compromettere l’equilibrio e il mantenimento del valore generato da Cattolica, in termini di posti di lavoro e di impatto economico e sociale sul territorio.