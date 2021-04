SIAMOCOOEE: LA NUOVA CAMPAGNA DI COO’EE DIPINGE DI ROSSO MILANO E VERONA

Il fulcro della campagna è lo statement «togliere, togliere, togliere.», ma con un’applicazione diretta a chiarire come per Coo’ee «togliere, togliere, togliere.» non sia solo un’azione, ma uno stile, un modo di fare le cose che naturalmente si applica alla comunicazione.

Tutto ciò che è «togliere, togliere, togliere.» ha un valore. Il concept creativo è lo stesso per chiunque faccia comunicazione: comunicare è difficile se le cose non si dicono nel modo giusto.

Per questo Coo’ee ne approfitta anche per chiarire una volta per tutte la corretta pronuncia del suo nome, ma senza doverla spiegare. Ricordiamo che Coo’ee è l’urlo della foresta australiana, si scrive Coo’ee, ma si pronuncia cuuiiì. Nasce così la campagna multisoggetto #SiamoCooee, che racconta l’agenzia con un gioco di parole semplice, ma non superficiale.



Dopo l’anno dei #tttrenta, Coo’ee va on air con la nuova campagna di comunicazione e parte dai maxi-formatiledwall di Milano grazie alla collaborazione con la concessionaria Acone Associati guidata da Vincenzo Acone e Manuela Acone Vicari.

La campagna in esterna su cartellonistica è prevista anche a Verona, dove Coo’ee ha la sua storica sede, nelle vie principali di collegamento alla città.

La campagna #SiamoCooee è declinata anche su stampa, digital e social.(I.P.)