La Fondazione aiuta i giovani che aiutano la Giustizia

Favorire il buon funzionamento della giustizia sul territorio e, nel contempo, il percorso formativo di giovani e meritevoli laureati: questo l’obiettivo del progetto sostenuto da Fondazione Cariverona in collaborazione con il Tribunale di Verona e l’Ordine degli Avvocati di Verona È stata sottoscritta, stamane, la convenzione, che disciplina l’accordo sul progetto formativo del Tribunale di Verona, approvato dall’Ordine degli Avvocatiscaligero. La Fondazione Cariverona ha stanziato, per il detto progetto biennale, 180 mila euro, di cui, € 90 mila, per il riconoscimento di borse di studio a nuovi tirocinanti, ex art. 73 L. n. 98/13, della durata di diciotto mesi ed ulteriori € 90 mila per il riconoscimento di borse di studio a nuovi tirocinanti, ex art. 37 D.L. n. 98/11 della durata di 12 mesi, il tutto da erogarsi entro il 31 dicembre 2022. Il progetto consente, infatti, ai giovanilaureati un’ulteriore opportunitàformativa, attraverso strumenti di concretezza operativa, a completamento della formazione universitaria. Formazione, che consentirà maggiore consapevolezza e dinamismo culturale, sull’innovazione tecnologico – organizzativa, nelle future funzioni di magistrati, avvocati o altri operatori del diritto. Le 25 borse di studio, dell’importo mensile di € 500, saranno attribuibili a 10 tirocinanti, ex art. 73 e a 15 tirocinanti ex art. 37, due delle quali, assegnate dal Consiglio dell’Ordine. “Siamo consapevoli del significato profondo del valore della conoscenza – ha commentato il presidente della Fondazione Cariverona, Alessandro Mazzucco – ed attenti alle progettualità formative, che investono, sulle giovani generazioni. L’uomo deve acquisire conoscenza e l’esperienza, che potranno maturare i tirocinanti, in questo nuovo percorso, è in questa direzione. Condividiamo, poi, la nostra soddisfazione, per avere incontrato, in ragione di queste premesse, terreno comune di collaborazione con il Tribunale di Verona e l’Ordine degli Avvocati, uniti per il buon funzionamento della Giustizia, sul territorio.” “La presente convenzione testimonia la positiva sinergia esistente tra le istituzioni e gli enti che operano nel veronese – evidenzia la presidente del Tribunale di Verona, Antonella Magaraggia.-Ringrazio la Fondazione per l’attenzione dimostrata al comparto Giustizia -servizio che va sostenuto, per il buon andamento della società, nel suo complessoe ai giovani, che sono messi in condizione di fare una significativa esperienza. La convenzione si pone, d’altro canto, nel solco di una tradizione del Tribunale di Verona, che da anni attua, con successo, l’inserimento di stagisti e tirocinanti, negli uffici”. I criteri di selezione dei borsisti saranno basati sul merito maturato, nel corso di studi ed, in particolare, sulla media dei voti, negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo. In caso di parità, varrà il voto di laurea e, se vi fosse ulteriore ex aequo, la minore età anagrafica.La selezione dei tirocinanti avverrà ,a seguito di apposito bando, pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell’Ordine degli Avvocati.

