SOSTA GRAUITA STALLI BLU FINO AL 6 APRILE

La sosta sugli stalli blu tornerà a pagamento dal prossimo 7 aprile. Il sindaco ha prorogato oggi l'ordinanza per la gratuità la gratuità degli stalli blu, sia in centro che nei quartieri che resta quindi in vigore ancora per una settimana, fino al 6 aprile compreso. Questa tuttavia è l'ultima settimana in cui è possibile usufruire dell'agevolazione, che ha l'obiettivo di andare incontro alle esigenze di chi lavora in smartworking o resta a casa con i bambini, con la possibilità di lasciare parcheggiata l'auto senza doverla spostare. Dal 7 aprile, infatti, in concomitanza dell'annunciata ripresa scolastica per alcune fasce di studenti e di un graduale ritorno alla normalità, la sosta negli stalli blu tornerà alla regolamentazione ordinaria.