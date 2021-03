SOLUZIONI SEMPRE PIÙ INTEGRATE PER LA SICUREZZA DEI MEDICINALI ANTARES VISION AMPLIA LA SUPERFICIE PRODUTTIVA DI CONVEL

Travagliato (Brescia), 26 marzo 2021 – Oltre 25.000 sistemi di ispezione Antares Vision verificano ogni giorno la qualità dei prodotti farmaceutici e garantiscono la sicurezza in tutto il mondo. Un numero destinato ad aumentare, considerato che la multinazionale italiana ha deciso di rafforzare tecnologie e capacità produttive di Convel, parte del Gruppo Antares Vision dallo scorso giugno: attraverso un’operazione di ampliamento del sito produttivo dell’azienda vicentina, infatti, nell’ottica di rispondere alla crescita della domanda e alla messa in campo di nuove soluzioni tecnologiche, è stato acquistato un lotto (di circa 800 mq) che si aggiungerà alla presente unità produttiva. L’ampliamento si posiziona come ulteriore estensione degli spazi rispetto a quella già decisa e implementata l’estate scorsa (di circa 200 mq). ll nuovo spazio sarà destinato, in particolare, ad un ampliamento della superficie per la produzione di macchinari, assemblaggio, magazzino e area test, mentre la superficie annessa la scorsa estate è invece stata collocata per la creazione di nuovi uffici e aree destinate a R&D.

Giovanni Lovato, CEO e software manager di Convel, ha dichiarato: “L’ampliamento dello spazio è un chiaro segnale di continuità e sviluppo lanciato unitamente da Convel e Antares Vision. Dal momento dell’acquisizione da parte del Gruppo, ha preso avvio un importante programma di investimenti: dalle linee di produzione alle risorse umane, dalle nuove macchine allo sviluppo di tecnologie più avanzate”. Andrea Gallo, CEO e R&D manager di Convel, ha aggiunto: “Stiamo lavorando con prospettive a lungo termine, e gli step attuali sono necessari per assicurarsi gli strumenti per affrontare le sfide del mercato. Da quando Convel è stata fondata nel 1994 abbiamo sempre guardato verso le nuove tecnologie alla ricerca di soluzioni innovative. Come parte del Gruppo Antares Vision, abbiamo iniziato un processo di miglioramento che ci darà nuovi strumenti per essere protagonisti all’interno di uno scenario altamente competitivo come quello della produzione delle macchine di ispezione”.

“Grazie alla sempre più stretta sinergia tra le nostre aziende – le parole di Emidio Zorzella, CEO di Antares Vision – siamo in grado di capire le esigenze dei nostri clienti e anticipare le nuove sfide del settore, anche attraverso quell’approccio tecnologico ad ampio spettro che ci permetterà di dare valore all’innovazione industriale, fondamentale per continuare ad essere competitivi”.

L’integrazione tra Antares Vision e Convel permette al Gruppo di rafforzare la propria presenza e il proprio know-how tecnologico per quanto riguarda le più innovative tecnologie di Visual Inspection, con una ampia gamma di controlli. Una soluzione sempre più completa, con un partner unico in grado di soddisfare ogni richiesta del mercato. In particolar modo, nell’ambito della Leak Detection (controllo delle perdite) l’offerta copre tutte le tecnologie: con un’ampia gamma di soluzioni Container Closure Integrity Testing (CCIT), che verifica l’integrità della chiusura del contenitore, è possibile identificare in modo efficace, sicuro e affidabile i possibili difetti che compromettono la qualità e l’integrità di un prodotto, grazie a tecnologie come l’High Voltage Leak Detection (HVLD), l’Head Space Gas Analysis (HSGA), il Pressure Decay Leak Detection (PDLD), il Vacuum Decay Leak Detection (VDLD).

Convel vanta un organico di 16 persone, in prevalenza tecnici altamente specializzati con una forte attitudine alla ricerca e sviluppo. Con oltre 25 anni di esperienza nelle macchine di ispezione per il mercato farmaceutico, l’azienda è in grado di garantire soluzioni innovative attraverso le tecnologie più avanzate e un servizio post-vendita altamente qualificato.

CHI È ANTARES VISION

Società quotata da aprile 2019 su AIM Italia, il Gruppo Antares Vision garantisce la protezione di prodotti, persone e brand attraverso sistemi d’ispezione per il controllo qualità, soluzioni di tracciatura per l’anticontraffazione e la trasparenza della filiera, gestione intelligente dei dati per l’efficienza produttiva e la digitalizzazione della filiera, dalle materie prime fino al consumatore finale. Il Gruppo Antares Vision è attivo nel settore farmaceutico e in generale nel life science (dispositivi biomedicali e Ospedali), nel beverage e nell’alimentare, nel cosmetico e nei prodotti confezionati di largo consumo. Il Gruppo raggiunge oltre 60 Paesi nel mondo con soluzioni complete e flessibili, hardware e software, con relativi servizi e conta 5 sedi in Italia (Brescia, Parma, Piacenza, Latina e Vicenza), 15 filiali estere (Germania [2], Francia [2], USA [3], Brasile [2], India, Russia, Hong Kong, Cina, Croazia e Serbia), 3 Centri di Innovazione e Ricerca (Italia), oltre a una rete di oltre 40 Partners in tutto il mondo. Grazie all’esperienza ventennale dei due soci fondatori nelle tecnologie di visione, il Gruppo Antares Vision è fornitore di 10 tra le 20 principali aziende farmaceutiche mondiali: sono oltre 25.000 i sistemi d’ispezione che assicurano ogni giorno la sicurezza e la qualità del prodotto, con 6.500 controlli di qualità e oltre 3.500 moduli di serializzazione su linee installate in tutto il mondo. Con l’obiettivo di continuare e sostenere la strategia di crescita e sviluppo, nel 2019 sono stati perfezionati accordi di partecipazione con T2 Software, azienda brasiliana specializzata nelle soluzioni per la gestione intelligente dei dati, e Orobix, azienda italiana leader nei servizi di intelligenza artificiale, oltre all’acquisizione del 100% di FT System, leader del controllo e ispezione nel settore beverage. Nel 2020, Antares Vision ha acquisito l’82,83% di Tradeticity, azienda croata specializzata nella gestione software dei processi di tracciabilità e serializzazione, il 100% di Convel, azienda italiana specializzata nelle macchine di ispezione automatizzata per l’industria farmaceutica, gli assets di Adents High Tech International, azienda francese specializzata nei software per la serializzazione e la tracciabilità, il 100% di Applied Vision, leader globale nei sistemi di ispezione per contenitori in vetro e metallo nel food & beverage. Nel 2021 ha raggiunto un accordo per l’acquisizione del 100% di rfXcel Corporation, una delle principali società di "SaaS" con sede negli USA e che serve i settori Life Science e Food & Beverage e, tramite FT System, l’acquisizione del 100% di Pen-Tec e di Tecnel, aumentando la specializzazione nel settore dell’ispezione nel Food&Beverage. Nel 2019, Emidio Zorzella e Massimo Bonardi sono stati insigniti del premio “Miglior imprenditore dell’anno” di Ernst & Young per l’innovazione.