VALDO LANCIA IL CONCORSO ‘SCOPRI VALDOBBIADENE’ LEGATO AL SUO PROSECCO SUPERIORE DOCG.

Complice il momento che stiamo vivendo, gli italiani hanno un rinato desiderio di scoprire le straordinarie bellezze del nostro Paese: le aree naturali e le nostre meravigliose città d’arte, espressione della grande armonia tra l’ambiente e l’uomo.

Valdo si fa interprete di questo nuovo desiderio con il concorso ‘Scopri Valdobbiadene’, che offre l’opportunità di vincere un viaggio straordinario alla scoperta delle meravigliose colline dove nasce il suo Prosecco Superiore e della città più unica al mondo: Venezia.

Dal 1° aprile al 28 Agosto, acquistando un Prosecco Valdobbiadene DOCG Valdo, Marca Oro o Oro Puro, e registrandosi sul sito valdo.com/scoprivaldobbiadene, si parteciperà all’estrazione finale per vincere un soggiorno a Venezia, di 3 giorni e 2 notti, in hotel 4 stelle, affacciato sul Canal Grande, e un’escursione di una giornata a Valdobbiadene con un pranzo tra i vigneti. Un sogno da vivere intensamente, un’esperienza unica nel suo genere, come uniche sono le colline di Valdobbiadene, il Prosecco e Venezia. Due luoghi incomparabili per le caratteristiche naturali e artistico/culturali, che vantano il prestigioso riconoscimento di sito Unesco Patrimonio dell’Umanità.