Investimenti responsabili e sostenibili.

Verona, 24 marzo 2021 - L’adozione di criteri c.d. ESG (Environmental, Social, Governance) a carico di tutti gli intermediari vigilati del settore bancario, finanziario e assicurativo è ormai statuito nell’ordinamento giuridico. Lo scorso 10 marzo, infatti, è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2088, circa l’Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari: un primo, basilare passo verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili dettati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Conseguentemente, i richiamati criteri devono essere considerati fissi e pervasivi all’interno dei numerosi processi predisposti dagli intermediari nonché parte integrante del processo di valutazione dei rischi in carico al Sistema dei Controlli Interni.

LA PARTNERSHIP - In considerazione delle conseguenti, imponenti ricadute in termini di aggiornamento e revisione delle capacità organizzative dei soggetti destinatari delle nuove regole, xPro - startup innovativaveronese, operativa nei servizi di compliance quantitativa e data analytics offerti a banche, Compagnie assicurative ed intermediari finanziari e assicurativi -, ha chiuso un prestigioso accordo di partnership con Nummus.Info, società leader in Italia in tema di analisi etica e di sostenibilità negli investimenti.

I SERVIZI COMPLIANT ESG - Grazie a questo accordo, i team congiuntidelle due società sono in grado di offrire servizi full compliant in merito alle tematiche ESG.Servizi che spaziano dalla selezione e classificazione degli strumenti, alla verifica e implementazione delle conseguenti procedure; dalla redazione delle necessarie comunicazionialla formazione e aggiornamento delle risorse, fino alla rivisitazione del processo di gestione dei rischi.

In vista delle evoluzioni normative che entreranno ulteriormente in vigore nei prossimi mesi in materia di investimenti sostenibili e responsabili, le due società stanno già lavorando per adeguare i tool evoluti di profilazione della Clientela - già compliant a Mifid 2 e IDD - integrando gli ulteriori obblighi in materia di sostenibilità, oggetto di specifici richiami da parte delle Autorità di Vigilanza sovranazionali (ESMA, EIOPA, EBA).

«La considerazione di criteri ESG è ormai una tendenza consolidata - le parole di Claudio Kofler, Amministratore Delegato di Nummus.Info-, anche le autorità di vigilanza stanno sempre di più disciplinando la materia. Grazie a questo accordo tra Nummus.Info e xPro si viene a creare una sinergia unica e completa sul mercato, dove gli aspetti operativi possono essere indirizzati in un adeguato percorso compliant con le richieste normative».

«Il tema della sostenibilità negli investimenti finanziari non è un argomento passeggero o di moda - sottolinea Andrea Giovannetti, presidente di xPro-, ma è un tassello di un meccanismo mondiale codificato dall’Agenda 2030. In questo senso xPro non poteva che dotarsi degli strumenti più efficaci per poter dare ai clienti le migliori risposte sia in ambito di compliance sia di supporto all’attività consulenziale. E Nummus.Info rappresenta questo: la realtà più preparata ed affidabile per erogare in via congiunta servizi ad alto valore aggiunto».

________________________________________________________________________________

Nummus.Info S.p.A. - Leader in Italia in tema di analisi etica e di sostenibilità negli investimenti, la societàvanta trai suoi soci la CEI (Conferenza Episcopale Italiana), attraverso la Fondazione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena, l’Istituto Atesino di Sviluppo, la Diocesi di Milano, attraverso la Lambriana Fondazione per attività religiose e caritative, La Società Cattolica di Assicurazione.

(www.nummus.info)

xPro S.r.l. - Nata nel 2018 come startup innovativa, vede tra i suoi punti di forza l’utilizzo di modelli psicometrici validati e l’approccio quali-quantitativo per il raggiungimento di obiettivi sia di compliance sia di supporto alla conoscenza del Cliente. Con questa partnership si completa il percorso che consente a Clienti ed intermediari di individuare al meglio i prodotti finanziari e assicurativi che meglio rispondono alle vere esigenze del Cliente.