Fondazione Arena di Verona propone “Didone abbandonata - Dido and Æneas”.

Scrive Fondazione Arena di Verona: Domenica 28 marzo, alle ore 15.00, va in scena il terzo appuntamento della Stagione Lirica 2021, incentrato sul mito di Didone – che accosta la cantataper soprano di Nicolò Jommelli Giusti (1714-1774), tra i massimi rappresentanti della Scuola musicale napoletana, ‘Numi che il ciel reggete’, detta “Didone abbandonata”, alla celebre opera barocca di Henry Purcell Dido and Æneas – proposto, con la regia, le scene e i costumi di Stefano Monti e le luci di Paolo Mazzon. Il Coro, preparato da Vito Lombardi, l’Orchestra e i Solisti saranno diretti da Giulio Prandi, al suo debutto veronese. Grazie alla collaborazione con ANFOLS, per il progetto “Aperti, nonostante tutto”, lo spettacolo sarà trasmesso sui canali social del Filarmonico, webTV<https://arenatv.uscreen.io/> arena.it/tv, da domenica 28 marzo, alle 15.00; YouTube, sabato 3 aprile, alle 15.00 · Facebook, e andrà in onda anche, su Telenuovo, canale 11, venerdì 9 e sabato 10 aprile, alle 15.00, nel quadro dell’iniziativa “Filarmonico aperto…, a casa Tua”, per fare entrare la musica, in quante più realtà possibili. Da sapersi: Didone, fondatrice e prima regina di Cartagine, è divenuta mitologica, grazie alla narrazione virgiliana dell’Eneide, ma il personaggio e la vicenda hanno continuato ad avere grande rilievo, nel corso della storia, sia, nella produzione musicale, che letteraria. Arena di Verona, come si rileva, da quanto sopra, non dimentica né gli appassionati, né la cultura musicale,anche per creare, giustamente, continuitàLirica, ad una sua grande tradizione, iniziata nel 1913.

Pierantonio Braggio