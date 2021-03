Filatelia d'artista

Il francobollo, di cui sopra, con altri due valori – 0,70 e 1,10 € – celebra Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, pittore inquieto e geniale, che rivoluzionò profondamente la storia dell’arte, introducendo lo studio del vero e l'impiego violento della luce, come metafora della grazia di Dio.La serie propone tre splendidi capolavori, conservati presso la prestigiosa Galleria Doria Pamphilj di Roma: “Maddalena penitente”, “San Giovanni Battista” e “Riposo, durante la fuga in Egitto”.

Rinnegata la passata vita mondana, la fanciulla dell’opera, “Maddalena penitente”, si apre alla grazia divina con le mani dolcemente adagiate in grembo e i gioielli abbandonati in terra, accanto al vasetto di unguento. L’unico raggio di luce, che taglia trasversalmente la tela, anticipa le drammatizzazioni della fase matura, che influenzeranno tutta la successiva pittura europea. Il dipinto “Riposo durante la fuga in Egitto” è un capolavoro di straordinaria bellezza e di eccezionale immediatezza comunicativa del giovane Caravaggio. La composizione è divisa in maniera assolutamente originale dalla figura del bellissimo angelo di spalle, che suona il violino, mentre San Giuseppe gli regge lo spartito. Sulla destra la Madonna addormentata avvolge Gesù Bambino, in un dolcissimo abbraccio, entrambi sono raffigurati in maniera idealizzata e la bellezza dei loro tratti contrasta, con la resa naturalistica di San Giuseppe.

Nell’opera “San Giovanni Battista” il santo viene ritratto come un giovane con un braccio attorno al collo di un ariete e con lo sguardo rivolto verso lo spettatore. Il Battista è un soggetto ricorrente e presenta molte varianti nella produzione pittorica caravaggesca. L’emissione filatelica è stata predisposta, con una tiratura di 30.000 serie, mentre la moneta, in fior di conio, è stata battuta in 54.000 pezzi.



Sono, quindi, previste, sempre per il 30 marzo, le seguenti serie filateliche: Sport:€ 0,60, 1,60, 2,60 -30.000 serie; 80° anniversario della scomparsa di San Massimiliano Maria Kolbe (1894-1941), che ospite, a suo tempo, del Convento francescano di San Marino, fondò a Roma il movimento di evangelizzazione Milizia dell’Immacolata. Arrestato dai nazisti, morì nel campo di concentramento di Auschwitz, donando la sua vita per salvare un padre di famiglia, condannato a morire di fame - € 3,50 - 30,000 esemplari; 500° anniversario della nascita di AlbrechtDürer, uno dei massimi pittori tedeschi (1471-1528) - € 2,60 - 30.000 pezzi, nonché, due francobolli “Europa 2021”, dedicati alla fauna nazionale, in pericolo d’estinzione, nei valori di € 1,10 e 1,15, con tiratura di 60.000 serie. Unimportante gruppo di emissioni, dunque, fra le quali, una bella moneta.Studiando le stesse, si apprendono essenziali notizie culturali sulla pittura antica – Caravaggio e Dürer – sulla, brutalità, purtroppo, della dittatura nazista, sulla bontà di Padre Kolbe, sull’Unione Europea, e, non ultimo, nonché sport, www.ufn.sm.

Pierantonio Braggio