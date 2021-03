Alta velocità: la FOIV - Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto: “Si finisca la Verona-Padova e, poi, si passi alla Padova-Bologna”.

Così, il presidente della FOIV - Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, Pasqualino Boschetto, che entra, in tal modo, nel dibattito, in corso sull’alta velocità in Veneto. “L’alta velocità è una grande opportunità di sviluppo del nostro territorio - afferma Boschetto - e la priorità è il collegamento di Verona con Padova: questa tratta, infatti, è di grande importanza per l’Europa, dal momento che fa parte del fondamentale corridoio europeo Lisbona-Kiev, ossia, la linea Torino-Trieste, in territorio italiano”.“Per quanto riguarda il collegamento Padova-Bologna - precisa Boschetto -, si tratta di una linea indubbiamente strategica, non solo per il nostro territorio, ma anche per tutto il Paese: la mancanza di un’infrastruttura congruente, con l’alta velocità, infatti, rallenta i collegamenti tra Nord-Est e Centro-Sud. Migliorare questa tratta sarebbe di grande utilità”. Meglio, certamente andare, per gradi: terminare, rapidamente la tratta Verona-Padova, e dare inizio, quindi, alla Padova-Bologna. Due linee,due infrastrutture, che meritano la stessa attenzione, nell’interesse della positiva evoluzione di un importante servizio, in favore dell’economia e del sociale.

Pierantonio Braggio