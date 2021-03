Auguri e una prece per Francesco

Veronaeconomia non è solo un ricettacolo di temi economici, nel tempo si è allargato perchè vuole essere un servizio reso ai veronesi ed al mondo che ci legge. Ci pare che anche il Papa Francesco, che compie i suoi primi otto anni di pontificato, sia a servizio di un' umanità , di un ecumenismo, che scusate il paragone, anche i collaboratori di VERONAECONOMIA portano avanti per solleticare le coscienze a ragionare sui fatti della nostra città. Ed allora l'augurio a questo Papa che è primo per molti aspetti, (primo americano del sud, primo gesuita, primo Francesco) e tra gli ultimi con la sua bonarietà e l'umiltà ma anche fermezza con cui gestisce il suo papato. Egli , tecnico chimico , laureato in filosofia e teologia, arrivato tardi al sacerdozio,creato Cardinale, col titolo di San Roberto Bellarmino, si approccia alla religione per dare alla Chiesa un taglio meno statuale e più universale seppur dogmatico come ricorda la figura di Bellarmino. Una responsabilità enorme che non sempre viene compresa in un mondo rutilante ove il soffermarsi a pensare sembra essere poco usuale e meno ancora gratificante. Ed ecco allora, una preghiera a Dio, una preghiera per ricambiare a questo Papa l'impegno che egli si è preso all'inizio del suo pontificato quando affermò che egli pregherà per tutti i fedeli. Un augurio ed una prece che sollecitiamo anche agli agnostici ed ai non credenti. Compiamo in silenzio e nel nostro animo questo atto; diventerà un fatto che se pur non accompagnato dalla Fede, rimane un atto di rispetto per l'uomo Bergoglio: Buon Pontificato Francesco