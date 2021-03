Riboli Team, Illasi, Verona: esordio convincente.Ma Borgo Molino stravince

Ha preso il via, da Silvella di Cordignano, Treviso, la stagione 2021, del Team Autozai Petrucci Contri. Un vero e proprio battesimo del fuoco per i nostri ragazzi, che nella 62ª edizione del Giro delle Conche - 13° Trofeo Banca della Marca, si sono confrontati con avversari di altissimo livello, lottando con caparbietà e determinazione. Test impegnativo (197 gli atleti al via), su un circuito molto veloce, con la salita di Conche di Villa, a fare subito selezione. Al primo dei sei passaggi previsti, nella prima metà, di gara transitano 8 atleti (9’45” alla media di 44,308 km/h), con 4” di vantaggio sugli inseguitori. Il distacco sale fino a 30”, poi, nel finale, il gruppo si ricompatta, lasciando presagire la più classica delle volate, ma, all’ultimo chilometro, Alessandro Pinarello (Borgo Molino Rinascita Ormelle), anticipa tutti e va a prendersi d’autorità la prima vittoria della stagione, chiudendo in 1h55’30” (media di 44,935 km/h). A completare un podio tutto grigio-nero-verde sono Alberto Bruttomesso (Borgo Rinascita Molino Ormelle) e Lorenzo Ursella (Borgo Molino Rinascita Ormelle). Se mai ci fossero stati dubbi, la classicissima, organizzata dal Comitato Sportivi Silvellesi e dal Team Bosco Orsago, tornata nella sua collocazione di inizio primavera, dopo che lo scorso anno era stata posticipata a metà settembre, ha subito messo in chiaro le gerarchie di una stagione che sarà lunga e impegnativa, in cui i 12 atleti del Team saranno chiamati, ogni domenica, a fare un ulteriore step in avanti, per colmare il gap, con le formazioni di vertice. Un percorso di crescita, che passa anche da gare, come questa, in cui, a fare la differenza sono stati la maggior esperienza e la miglior condizione fisica degli avversari. ”Sapevamo che, per molti dei nostri atleti, l’impatto con la categoria poteva essere duro, come poi l’andamento della gara ha dimostrato, – così il tecnico, Mauro Bissoli.– Siamo comunque soddisfatti, perché più di metà squadra ha chiuso nel primo gruppo, anche se ci è mancato qualcosa, per essere dentro la gara da protagonisti. La nostra è una squadra giovane, di talento, che deve maturare e imparare ad osare di più. Abbiamo iniziato un cammino, che sarà lungo, ma, allo stesso tempo, stimolante. Ci vorrà pazienza, ma, continuando ad allenarsi, con determinazione e entusiasmo, i risultati arriveranno”.