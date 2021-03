Ecco una sintesi dei principali aiuti economici stanziati dal Governo ,Poca roba per le imprese.

Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti

Contributi a fondo perduto per circa 3 milioni di imprese e professionisti

che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato medio mensile

rispetto al 2019

Contributi pari a una percentuale del calo di fatturato medio mensile

registrato nel 2020 rispetto al 2019



Cinque fasce di ristoro basate sul fatturato 2019:

•

60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro

•

50% per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro

•

40% per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro

•

30% per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro

•

20% per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro

