NELLE VIE DEL COMUNE LE LOCANDINE IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE

San Martino Buon Albergo, 17 marzo – L’Amministrazione comunale di San Martino Buon Albergo ha aderito all’appello dell’Associazione Avviso Pubblico e di Libera di ricordare le vittime delle mafie. In occasione della “XXVI Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” che si terrà il 21 marzo infatti, nelle vie Falcone, Borsellino, C. A. Dalla Chiesa e al Parco delle Scorte di San Martino Buon Albergo verranno posizionate delle locandine dedicate alle vittime innocenti della mafia e al valore della memoria e dell’impegno.

“Da anni la nostra Amministrazione è impegnata nella sensibilizzazione sul tema della lotta contro tutte le mafie. In occasione del 21 marzo prossimo abbiamo aderito all’iniziativa di Avviso Pubblico e verranno posizionati dei cartelli nei luoghi del nostro territorio che sono stati intitolati alle vittime di tutte le mafie: Via Falcone, Via Borsellino, Parco delle scorte e piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa. È importante onorare la memoria di chi ha sacrificato la propria vita in nome della legalità e soprattutto è importante ricordarlo ogni giorno nella nostra quotidianità. Il nostro auspicio è che ogni giovane frequentatore di questi spazi intitolati, maturi una coscienza civica in questo senso” racconta l’Assessore alle politiche giovanili, Caterina Compri.

Un piccolo gesto che vuole essere un momento di riflessione e approfondimento, oltre che un omaggio e un ricordo per tutti coloro che sono vittime delle mafie. Una campagna che prosegue anche sui canali social del Comune di San Martino Buon Albergo, in un momento in cui a causa dell’emergenza da Covid 19 non sono possibili incontri pubblici e manifestazioni di piazza. Slogan dell’iniziativa 2021: “A ricordare e a riveder le stelle”, a testimonianza dell’importanza del ricordo ma anche della voglia di tornare alla quotidianità dopo un anno di isolamento a causa della pandemia.