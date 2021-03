VERONA: IN ARRIVO OLTRE 12 MILIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE

VERONA, 15 MARZO - «In questo momento più che mai, la scuola deve essere un posto sicuro. Ecco perché sono particolarmente felice di annunciare che alla nostra regione, il Veneto, grazie all’azione del Governo Conte 2 e dell’allora ministro Azzolina, andranno ben 86.703.670,72 milioni di euro per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuova costruzione di scuole secondarie di secondo grado, di cui ben 12.264.630,04 alla provincia di Verona. Sono risorse che provengono dal decreto per la ripartizione di 1 miliardo e 125 milioni di euro firmato ieri dal Ministero dell'Istruzione, ma appunto volute e stanziate dal precedente Governo (Decreto n. 104/2020). Il dicastero guidato da Lucia Azzolina, peraltro, aveva pensato questo decreto con una misura specifica che velocizzava l’attribuzione dei fondi assegnando le risorse economiche direttamente alle Province»