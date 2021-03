Nasce il progetto difendiamo Cattolica: una raccolta di firme dei veronesi

La raccolta firme fatta on line, serve a porre attenzione a quanto succederà nei prossimi mesi in Cattolica Assicurazioni. Da quanto ci sembra di aver capito, e per questo ne sosteniamo l'iniziativa, NON è una raccolta firme per presentare liste o ottenere spazi nella ex cooperativa (questo lo potranno fare gli azionisti singoli o riuniti in un patto di sindacato non qui). E' un segnale di attenzione per mantenere alta la partecipazione sulle vicende di questa Compagnia nel nostro territorio. L'azienda quotata per i veronesi è una presenza storica ,e vi sono valide ragioni economiche e ragioni sociali per rivendicare quesa storia. Per chi volesse sottoscrivere ecco il link di collegamento.



https://www.change.org/p/generali-assicurazioni-cattolica-nel-cuore-insieme-per-tutelare-i-collaboratori-i-soci-e-il-territorio