“Calo del 63% dei turisti stranieri, nel 2020, e del 24% di quelli italiani. Tali dati riguardano i flussi turistici, nei 21 Comuni, che compongono la Dmo del Garda, ossia, la Destination management organization, e saranno discussi, a cura della Camera di Commercio di Verona, assieme ai cambiamenti indotti dall’emergenza sanitaria,dovuta al Covid-19, giovedì prossimo, 18 marzo, alle ore 9,30, in occasione della presentazione on line dell’Osservatorio del turismo regionale federato e della Carta dell'accoglienza. Paolo Tosi, vicepresidente della Camera di Commercio, Verona:“L’area del Lago di Garda ha “perso”, nell’anno della pandemia, 7,6 milioni di giornate di presenza (-56,6%). Anche in questo caso, il calo maggiore si è verificato, per gli stranieri (-63,0%), che costituiscono la quota più rilevante del turismo, sul Lago di Garda (nel 2019, la quota da loro rappresentata è stata dell’83%). Le presenze di turisti italiani hanno registrato un calo del -24,1%. Da segnalare, per i turisti italiani, il risultato positivo dei mesi di luglio (+22,7% rispetto allo stesso mese del 2019), agosto (+41,3%) e settembre (+11,0)”. La Camera di Commercio, insieme alle due destinazioni Lago di Garda e città di Verona, e ai quattro marchi d’area (Lessinia, Pianura dei Dogi, Soave-Est Veronese, Valpolicella) sta costruendo un’organizzazione unica di promozione e accoglienza, per tutte le opportunità turistiche del territorio veronese. L’offrire tutto il territorio veronese nel suo complesso è una strategia che è stata condivisa e costruita insieme all’assessore regionale Federico Caner e alla Direzione del Turismo del Veneto, che ringrazio pubblicamente, per il grande supporto. Per impostare un’efficace promozione coordinata di tutto il territorio scaligero, risultano fondamentali i dati relativi ai flussi turistici, che grazie all’Osservatorio del turismo regionale federato, abbiamo a disposizione”. Parteciperanno anche Roberto Crosta, segretario generale di Unioncamere del Veneto, e Mauro Giovanni Viti, direttore della direzione Turismo Regione del Veneto. Per partecipare all’evento, occorre iscrivendosi, sul sito della Camera di Commercio di Verona www.vr.camcom.it/servizi on line. Il link sarà inviato, nei giorni antecedenti l’incontro.

Pierantonio Braggio