“Officina dei Talenti” - Gruppo Everlels.p.a., Valeggio sul Mincio, Verona, seleziona e forma giovani promesse del settore metalmeccanico..

L’iniziativa formativa è volta a chi è alla ricerca di un futuro professionale, nel settore metalmeccanico e, in particolare, ai giovani e persone del territorio, in possesso di diploma o qualifica in ambito meccanico o tecnico, interessati ad apprendere una professionalità concreta, nell'ambito della produzione di componenti plastici. Sono previste 96 ore di formazione, a partire dal 6 aprile prossimo, in varie materie, ma, dirette, soprattutto, ad apprendere gli aspetti scientifici del processo di stampaggio plastico. I partecipanti conseguiranno competenze specifiche, certificate da un attestato finale, oltre alla concreta possibilità di un inserimento in azienda, talché, ai profili più interessanti, verrà offerto un contratto, come operatori di stampaggio plastico, all'interno di Everel Group. Da rilevare che, lo scorso anno, dei 10 partecipanti all’Officina dei Talenti, 7 sono stati assunti in azienda. Le domande d’adesione sono da presentare entro il 26 marzo, tenendo presente che informazioni per l’iscrizione si trovano sul sito di Everel Group: www.everelgroup.com/it/lavora-con-noi. Importante iniziativa di un’azienda – Everel Group – leader nella produzione e fornitura di componentistica elettronica ed elettromeccanica, per le più rinomate aziende di elettrodomestici e per le principali case automobilistiche, azienda, che opera in 3 stabilimenti, con la collaborazione di 600 dipendenti. Disporre d’una formazione ad hoc significa incontrare un’occupazione quasi garantita, in un modo produttivo, nel quale, potere corrispondere, oggi, alle necessità specifiche dell’impresa, è essenziale, sia per l’azienda stessa, sia per chi opererà in essa.

Pierantonio Braggio