Nuovo evento di Confindustria, Verona. ”Imprese e sostenibilità: acquisire un vantaggio strategico”–Webinar, mercoledì 17 marzo 2021, alle ore 16.

Contesto, che resta difficile ed incerto, nel quale, si sta delineando sempre più chiaramente una nuova traiettoria di crescita, rivolta allo sviluppo sostenibile, che vede la trasformazione dei processi produttivi all’insegna dell’efficienza energetica, dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. In materia, il nostro Paese gode d’una posizione di vantaggio competitivo, avendo da tempo acquisito un approccio responsabile alla produzione e al consumo di risorse, che lo vede al 2° posto, in Europa, per uso efficiente delle risorse, e al 3° posto, per re-immissione nel sistema economico di rifiuti speciali.Ora, la sfida da cogliere è la spinta al rinnovamento industriale e l'innovazione dei modelli di business. Il Green Deal europeo, ha definito la cornice, dentro cui costruire lo sviluppo del continente, nei prossimi decenni e che ha nel piano Next Generation EU, il braccio operativo e le risorse, per poter realizzare un profondo rilancio delle imprese e dei Paesi.L'evento, il primo di una serie di iniziative dedicate alla sostenibilità, intende offrire una chiara prospettiva, in cui collocare il ruolo delle imprese, nella partita dello sviluppo sostenibile. Un’opportunità di vantaggio strategico, nello scenario internazionale e dell'articolato sistema di strumenti attivati dall'Unione Europea, per sostenere nei prossimi anni, la transizione delle imprese verso lo sviluppo sostenibile. Programma: introduzione dei lavori da parte di Rita Carisano, direttore generale di Confindustria Verona;La manifattura, alla sfida della sostenibilità, sarà il tema, trattato da Livio Romano,dell’Economicresearchdepartment, Centro Studi Confindustria, e La sostenibilità, nell'agenda europea: vision e strumenti, è il titolo della relazione di Gaia Della Rocca,della Delegazione di Confindustria presso l'Unione Europea.Michele Bauli,presidentedi Confindustria Verona, chiuderà l’importante incontro, su un tema, la sostenibilità, attualissimo e da considerare a fondo, per il bene dell’umanità.

Pierantonio Braggio