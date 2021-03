ACIS - Associazione Culturale Italo-Spagnola, Verona.

Purtroppo, una cosa è l’incontro di persona, e una cosa è sentirsi on line. Il virus in corso, comunque, obbliga a questo. In tale forzato quadro, Anna Altarriba Cabré, presidente di ACIS e motore-base dellastessa, invita ad unirsi ad ACIS stessa, nella visione e nell’ascoltodella prima e prossima“tertulia”della primavera 2021, con le parole:” El 16 de marzo de 1936 nace Francisco Ibáñez, padre de Mortadelo y Filemón – nella foto – y otros personajes, muy queridos de los cómics españoles. Hablaremos de la historia del cómic: principales publicaciones, personajes, autores, etc.... Os esperamos…”, ossia: ”Il 16 marzo 1936, nasce Francisco Ibáñez, padre deipersonaggi comic, Mortadelo y Filemón edaltri. Parleremodellastoria del comic: principalipubblicacazioni, personaggi, autori, ecc. Vi aspettiamo”… Per connettersi, allariunione zoom, cliccare: https://us05web.zoom.us/j/83437187022... ID dell’incontro: 834 3718 7022 – codice d’accesso: acis.

Pierantonio Braggio