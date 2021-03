Italex a Verona è operativo: chi è interessato può partecipare

Ieri sera si è tenuta on – line la prima riunione degli iscritti al Circolo Italexit di Verona e Provincia costituito il 27 febbraio scorso eleggendo all’unanimità Nicolò Ceradini – Coordinatore del Circolo - Francesca Menin – Organizzatrice e Sebastiano de Gaspari – Tesoriere -.

Gli obiettivi fissati nel corso del partecipato incontro sono stati individuati prioritariamente nella crescita del numero degli iscritti fra chi condivida i principi di uscita dell’Italia dall’Europa e dall’Euro, la presenza, ove possibile in liste civiche per le prossime elezioni amministrative previste in autunno

Particolare attenzione si è posta nell’organizzazione della programmata visita a Verona del Senatore Gianluigi Paragone, fondatore di Italexit, che si svolgerà nella mattinata di sabato 17 aprile 2021.

Oltre a quanto sopra il Circolo Italexit di Verona e Provincia ha l’intenzione, non appena possibile, di effettuare gazebo e pubblici incontri a Verona ed in tutta la Provincia al fine di rendere note e propagandare le attività di Italexit sul territorio Veronese.

Si invita, chiunque fosse interessato a partecipare alle suddette attività di contattare il Coordinatore del Circolo Italexit di Verona a provincia Nicolò Ceradini ( n.ceradini@libero.it).