Juniores al debutto: martedì crono a San Benedetto del Tronto

Martedì 16/3/21 a San Benedetto del Tronto (Ap), infatti, si disputerà la gara a cronometro sullo stesso tracciato che poche ore dopo sarà il teatro della sfida finale della Tirreno-Adriatico.



Al via della cronometro individuale marchigiana ci sarà anche un terzetto della Borgo Molino Rinascita Ormelle composto da Alessandro Pinarello, Matteo Scalco e Nicolò Birello. Per loro l'obiettivo sarà quello di aprire nel migliore dei modi il 2021 mettendosi alla prova nella specialità contro il tempo che tante soddisfazioni ha regalato in passato alla formazione del presidente Pietro Nardin.



Se per Matteo Scalco e Nicolò Birello l'appuntamento di San Benedetto del Tronto segnerà il debutto nella categoria juniores e rappresenterà una importante occasione per accumulare una preziosa esperienza, per Alessandro Pinarello, al secondo anno nella categoria, si tratterà di un ritorno ad una disciplina che lo scorso 1° novembre gli ha regalato la soddisfazione di vestire il tricolore nella cronometro a squadre.



"Quello di San Benedetto del Tronto sarà per noi un buon test per valutare la condizione fisica dei nostri ragazzi in vista dell'avvio della stagione su strada. E' sempre un grande onore poter gareggiare sulle strade che ospiteranno, di li a breve, anche i grandi campioni del World Tour" ha commentato il ds Christian Pavanello che ha già tracciato la rotta anche per il primo fine settimana di gare. "Dopo questa prima uscita stagionale il nostro programma ci vedrà impegnati domenica con 12 atleti a Silvella di Cordignano per il classico Giro delle Conche".