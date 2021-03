BARDIANI CSF FAIZANÈ: LA NOKERE KOERSE LA PRIMA CORSA DEL NORD DELLA STAGIONE.

Doppia trasferta Belga per la Bardiani CSF Faizanè attesa mercoledì dalla Nokere Koerse e venerdì dalla Bredene Koksijde Classic. Sette gli atleti del team convocati per affrontare le due gare del Nord, le prime di questa stagione del #Greenteam, scelti per le loro caratteristiche adatte a questa tipologia di corse.

Due le ruote veloci al via per il team, Giovanni Lonardi, insieme al più giovane atleta del team classe 2001 Tomas Trainini. L’atleta più esperto del team al via sarà Mirco Maestri chiamato a guidare una batteria di giovani. Con lui infatti ci saranno Nicolas Dalla valle, classe ’97, il neo-pro Samuele Zoccarato e Alessandro Monaco entrambi classe ’98 e Fabio Mazzucco, classe ’99 per una formazione al via con un’età media di poco inferiore ai 23 anni, in piena filosofia #Greenteam.

A guidare il team in entrambi gli appuntamenti sarà il Direttore Sportivo Luca Amoriello, mentre i fan italiani potranno seguire il team in gara in diretta su Eurosport, per entrambe le gare.

LA FORMAZIONE:

Mirco Maestri (1991) - Passista

Giovanni Lonardi (1996) - Velocista

Samuele Zoccarato (1998) - Passista

Fabio Mazzucco (1999) - Completo

Nicolas Dalla Valle (1997) - Passista

Tomas Trainini (2001) - Velocista

Alessandro Monaco (1998) - Passista

Direttore Sportivo - Luca Amoriello