Credit Network & Finance: inaugurata la sede di Bari, 15 i professionisti assunti per il nuovo centro operativo.

Credit Network & Finance, società del Gruppo Frascino specializzata nella gestione di crediti problematici e attiva nel settore dei concessionari alla riscossione, rafforza la sua presenza sul territorio nazionale e apre una nuova sede a Bari.



Per il nuovo centro operativo CNF sta assumendo 15 nuove risorse, tutti professionisti altamente specializzati con profondo know how nel settore.



La sede, inaugurata oggi in Via Giovanni Amendola 168/5, si affianca a quelle di Verona, Milano e Benevento con l’obiettivo di servire un contesto economico ricco e complesso sia dal punto di vista del tessuto imprenditoriale che degli enti pubblici presenti sul territorio.



Credit Network & Finance, infatti, oltre che nella gestione di crediti problematici e NPL è specializzata nello svolgere servizi a supporto di Comuni e Enti locali, migliorando la gestione della riscossione dei tributi e fornendo al contempo supporto ai cittadini nelle vicende burocratiche.



“CNF è ormai una realtà di rilievo nazionale nel settore della gestione dei crediti problematici e nella riscossione dei tributi - ha commentato Luigi Frascino, Presidente e fondatore di CNF – e l’apertura della nuova sede di Bari è frutto della volontà di investire e rafforzare la nostra presenza nel sud Italia”.



“Stiamo assumendo e metteremo risorse professionali altamente specializzate a disposizione di un tessuto economico importante – aggiunge Frascino - composto da grandi realtà imprenditoriali ma anche di organizzazioni amministrative pubbliche complesse, sempre alla ricerca, nel delicato settore della riscossione dei tributi, di professionalità, efficienza e capacità di dialogo con la cittadinanza”.