Perchè si permette alle banche di non fare le banche? E' ora di passare alla raccolta fondi diretta.

Il sistema bancario può essere visto in tanti modi, spesso di potere, spesso del potere nelle mani di chi comanda. Certo è che il sistema bancario è nato per soddisfare l'esigenza primaria ed insostituibile di chi ha ricchezza in esubero e chi ha idee e non ha la ricchezza per sostenere queste idee. Le banche sono intermediarie, sollecitano il risparmio e vanno a caccia di impieghi. Poi fanno anche dell'altro , ma non è per l'altro che sono tutelate e protette da legislazione ad hoc e dalla società civile. La loro funzione sociale è di intermediare tra chi ha risparmi e chi investe, attraverso varie funzioni operative e tecniche, e mediare i rischi. Si, fare banca è un'attività rischiosa, che però negli ultimi anni non ha saputo interpretare questo ruolo a causa di continue leggi e leggine contro il risparmio e gli investimenti e ha costretto lo stesso legislatore , visto il fallimento delle forme di tutela, ad intervenire sempre più pesantemente adducendo fintamente la tutela del risparmio. Risultato crisi bancarie a livello europeo , a livello nazionale e locale, con "strani" interventi parafinanziari dello Stato. Ora che la montagna di liquidità sta sommergendo le banche , che non si sa che fare per rendere efficiente questa massa di denaro, che si rischia una "iperissima" inflazione invece che aiutare farà destabilizzare il sistema monetario europeo, ma non solo. Non domani, ma non fra molto questi scriteriati interventi che coltivano i mali profondi del sistema salteranno fuori , saranno evidenti ai più, che oggi non sanno o fanno finta di non sapere nonostante molti ribadiscano i concetti qui esposti.

Sta muovendo, lentamente per ora, la raccolta di denaro in internet mirata a sostenere progetti specifici. Poi sarà una valanga di denaro, u fiume in piena dove il sistema bancario cos' com'è ora non potrà resistere. Una nuova era planetaria , ammesso che il pianeta resista alle crisi che si scateneranno, verrà soltanto da tutti coloro che ancora sapranno coniugare direttamente la realtà della produzione delle ricchezza dei beni comuni con quella virtuale del denaro. Denaro , merce o mezzo, che ora è usato per fronteggiare il momento e tacitare molte coscienze.