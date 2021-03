EXPORT 2020, VERONA TIENE A -4,2%, Giuseppe Riello: “l’economia veronese rimane competitiva”

LA TOP TEN DEI PRODOTTI ESPORTATI NEL 2020 Prodotti Anno 2020 Var.% Peso % su totale export Macchinari 2.069.830.726 -10,2 18,3 Alimentari 1.806.176.738 3,4 16,0 Tessile/Abbigliamento 1.291.660.576 12,2 11,4 Vino 1.049.549.784 -1,6 9,3 Ortofrutta 507.944.917 2,3 4,5 Calzature 377.578.746 3,4 3,3 Marmo 340.708.098 -8,0 3,0 Termomeccanica 138.107.154 -9,2 1,2 Mobili 82.006.469 -17,7 0,7 Altri prodotti 3.639.317.715 -10,0 32,2 Totale export 11.302.880.923 -4,2 100,0 Elaborazione Servizio Studi e Ricerca Camera di Commercio di Verona su dati Istat, dati in euro

Il rallentamento della bilancia commerciale veronese c’è stato ma, grazie al recupero nel terzo e nel quarto trimestre, l’export si è assestato sugli 11,3 miliardi. Il calo delle importazioni è stato invece del 14,4%. Nel corso del 2020 sono andati persi 2,4 miliardi di euro di prodotti e servizi importati sui 16,1 del 2019.

“Verona ha tenuto e bene perdendo “solo” 471 milioni di euro di export sugli 11,7 miliardi dello scorso anno – commenta il presidente della Camera di Commercio scaligera, Giuseppe Riello – un risultato importante e inaspettato che conferma quanto sia competitiva l’articolazione polisettoriale della nostra economia. Il calo era inevitabile per effetto soprattutto del lockdown primaverile, ma c’è stato un importante recupero nel terzo e nel quarto trimestre”.

Confermano la loro competitività l’alimentare, il tessile-abbigliamento e l’ortofrutta che migliorano rispetto al 2019, tutti gli altri settori arretrano. Il vino perde l’1,6%. A perdere terreno sono stati i macchinari, il marmo, le calzature, la termomeccanica, i mobili e gli altri prodotti.

Tra i primi venti mercati di sbocco, tiene l’export della Germania, stazionario a 2 miliardi di euro (+0,4%) e aumentano la Svizzera del 105,9%, che passa da settimo a terzo mercato, e il Belgio, ottavo mercato in crescita del 41,2%. I risultati eccezionali di Svizzera e Belgio, si riferiscono all'export di tessile, abbigliamento e calzature per la Svizzera e ai prodotti farmaceutici per il Belgio, si tratta di esportazioni di imprese multinazionali. Crescono del 2,5% le esportazioni in Canada e dello 0,8% quelle verso Malta.

Negli altri 15 mercati della “top twenty” dei paesi la dinamica delle esportazioni è negativa, con perdite anche a due cifre.