ATV - Azienda Trasporti Verona. 2021

Da lunedì 15 marzo, il servizio di trasporto subirà alcune variazioni, conseguenti al passaggio del territorio veronese provinciale, in zona rossa e, quindi, alla sospensione dell'attività in presenza di tutte le scuole, ad eccezione dei laboratori e degli studenti, con esigenze particolari.

Prevista è la sospensione di alcune corse, prevalentemente scolastiche, in fasce orarie che rimangono, comunque, coperte dal servizio di linea, por rimanendo adeguatamente garantito il trasporto a tutte le scuole, per le eventuali attività, in presenza, residue. Saranno sospesi tutti i servizi di rinforzo, effettuati con l'impiego di pullman di aziende private, così, come viene sospesa l'attività dei facilitatori. Il livello del servizio di linea, nel complesso, rimane inalterato, nonostante la prevedibile diminuzione dell'utenza, derivante anche dalla chiusura delle attività e degli esercizi commerciali, anche per rispondere all'esigenza di diluire l'utenza residua, favorendo così il necessario distanziamento interpersonale. Per quanta riguarda il trasporto urbano in Verona, lunedì 15, il servizio pianificato sarà ancora quello attuale, ad eccezione della sospensione di alcune corse prettamente scolastiche di rinforzo. Da martedì 16, entrerà in vigore il nuovo servizio modificato, ma, le frequenze generali del servizio rimarranno, comunque, invariate. Servizio serale urbano di Verona: lunedì 15 marzo, esso sarà quello attuale. Da martedì 16, il servizio delle linee serali 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98 sarà interessato, da una riduzione dell'orario, dopo le ore 22. Le linee 90 e 93 resteranno inalterate. Quanto al servizio extraurbano: da lunedì 15 marzo, verranno sospese alcune corse, del servizio scolastico, il cui elenco è già consultabile, sul sito www.atv.verona.it.

Pierantonio Braggio