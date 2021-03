Da Lunedì 15/3/2021 la Regione del Veneto in zona rossa: ecco cosa si può fare

🔴LE PRINCIPALI MISURE NELLA ZONA ROSSA🔴



Da lunedì 15 Marzo molte regioni tra cui il Veneto sarà zona rossa.



Di seguito le principali misure in vigore per le prossime due settimane:



🛍️Chiusi i negozi, tranne supermercati, edicole, tabacchi, lavanderie ed esercizi in cui vengono venduti beni di necessità.



💇🏻‍♀️💇🏻‍♂️Chiusi i parrucchieri e i centri estetici, servizi alla persona.



🍔🍕Bar, ristoranti e pasticcerie saranno chiusi al pubblico.

Consentito l'asporto fino alle ore 22, per la consegna a domicilio non ci sono limiti di orario.



👨🏻‍🏫👩🏻‍🏫Chiuse scuole e Università.



🚗 Vietati gli spostamenti anche all'interno dello stesso Comune, tranne che per lavoro, necessità o motivi di salute.



Torna l'autocertificazione.



🏃🏻‍♂️Attività motoria ammessa vicino alla propria abitazione e in forma individuale.