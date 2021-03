Associazione “Adiconsum”, Verona: Presentato VeronaReclama.it

Presenti Davide Cecchinato, presidente Adiconsum Verona; Carlo Battistella, dirigente Adiconsum Verona e responsabile del Progetto ed Enrico Borghetto di NetSpinLab, Software house, che ha realizzato il portale. Adiconsum ha inteso dotare, con tale iniziativa, i consumatori scaligeri di una risorsa agile e intuitiva per redigere i reclami, gratis, ossia, d’una snella piattaforma on-line, che aiuti i singoli ad ottenere in autonomia la maggiore tutela possibile dei propri diritti, nei confronti delle società energetiche e telefoniche. Il tutto permette – via computer, tablet o telefono, connessi ad internet – di redigere un reclamo, con tutti i requisiti necessari, risparmiando anche molto tempo. Inoltre, con una procedura automatica, VeronaReclama.it è anche in grado, di spedire il reclamo alle società controparte, con il pagamento di una quota di 10 euro, che comprende la tessera associativa, per le attività di prima assistenza. «Con uno sforzo economico importante – ha dichiarato Davide Cecchinato, presidente di Adiconsum Verona – la nostra Associazione ha messo a disposizione. Gratuitamente, per tutti i residenti di Verona e provincia. uno strumento web agevole e intuitivo. in grado di guidare il consumatore, nella redazione dei reclami». «Per iniziare, abbiamo scelto gli ambiti energetico e telefonico – continua Cecchinato – perché sono quelli più critici, per i quali gli interventi sono più richiesti. Attivazioni non richieste, contestazione di fatture, conguagli eccessivi sono i casi più frequenti». «A breve – conclude Cecchinato – implementeremo la gamma dei reclami compilabili, posto che VeronaReclama.it è un’innovazione importante che deve garantire la maggiore tutela possibile a tutti i consumatori veronesi». «Ci siamo trovati di fronte ad un bisogno preciso dei consumatori: quello di scrivere ed inviare un reclamo valido – spiega l'avv. Carlo Battistella, dirigente Adiconsum Verona e responsabile del progetto – e questo portale, che abbiamo creato, ne è la risposta. In realtà si tratta di un'applicazione vera e propria, utilizzabile in qualsiasi momento, con qualsiasi dispositivo, non solo pc ma anche tablet e cellulare: basta avere la possibilità di connettersi alla rete. Tramite una procedura guidata, che è stata studiata e testata a fondo, per essere il più fruibile e funzionale possibile – continua Battistella – in pochi minuti, si riesce ad avere tra le mani un reclamo completo e formalmente corretto. Vale veramente la pena di provare». «Bisogna ricordare che inviare un reclamo scritto – conclude Carlo Battistella – è sempre il primo passo, e, a volte, il più importante, verso la soluzione di un problema consumeristico. Purtroppo, però, non è un'operazione così semplice, come si può pensare e pone il consumatore davanti a svariati ostacoli che, grazie a VeronaReclama.it potranno essere agevolmente superati».*La conferenza stampa è visibile sul canale YouTube dell’Associazione (https://www.youtube.com/user/AdiconsumVerona. Riteniamo, quella sopra descritta, un’iniziativa importante, di grande aiuto al consumatore, che spesso, in difficoltà, non dispone di vie d’uscita. Avere, quindi, un qualcuno, che, con competenza, lo accompagni, anche, con consiglio ed aiuto, è già grande consolazione.

Pierantonio Braggio