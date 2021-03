COO’EE FIRMA LA NUOVA APERTURA A PADOVA DI UN NUOVO IPER ROSSETTO

Si tratta della seconda nuova apertura in provincia di Padova del gruppo di supermercati veronese. Risparmio, cortesia, qualità e freschezza: è all’insegna di questi valori che prosegue l’azione del gruppo Rossetto, guidata dall’AD Lorenzo Rossetto, nella nuova apertura di Padova. Ma non solo: 4500 mq di area espositiva, 24 casse di nuova tecnologia con resto automatico di cui 4 self pay, e 400 posti auto coperti al piano terra con indicatore dinamico luminoso. Il nuovo iperalimentare comprende al suo interno panetteria, pasticceria e cucina di propria produzione, con pesce fresco, carni di alta qualità, salumi e formaggi, e un vasto assortimento di frutta e verdura fresca di stagione. Oltre a un’enoteca fornitissima con vini di alta ristorazione. Con questo nuovo punto vendita il gruppo Rossetto annovera 25 supermercati, tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con quasi 2000 collaboratori per un fatturato di circa 600 milioni di euro. Coo’ee da 30 anni cura la comunicazione online e offline del gruppo Rossetto. L’agenzia diretta dal CEO Mauro Miglioranzi gestisce la social presence dei supermercati, realizza idee e pianifica le campagne pubblicitarie. L’apertura del nuovo Iperalimentare ha richiesto un’attività di comunicazione che si è declinata su più media: campagna di comunicazione outdoor locale, campagna stampa e radio, con a seguire un’attività social di promozione della nuova apertura.