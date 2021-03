ON PATERNOSTER: MOTORIZZAZIONI CIVILI: AVEVA RAGIONE LA LEGA

Tutte le operazioni, ora di competenza esclusiva di questo Ente pubblico, si svolgono con ritardi sempre più inaccettabili. Spazio, allora, alle autofficine e ai professionisti privati per lo svolgimento delle prove tecniche, dei collaudi, delle revisioni, degli esami e di ogni altra incombenza ora svolta solo dal pubblico su auto, moto, autoveicoli leggeri e mezzi pesanti. E da subito. Solo così si risolveranno le problematiche di liste di attesa ormai bibliche. A supporto di quanto sopra, ieri l'ufficio provinciale di Verona, a causa di carenza di personale, ormai cronico, ha ANNULLATO OGNI TIPO DI OPERAZIONE, A TEMPO INDETERMINATO. Categorie economiche e privati cittadini lasciati in mezzo alla strada, nel più totale caos, con conseguenze economiche e sociali pesantissime. Con la LEGA al Governo, il "caso" MCTC dovrà' essere preso in considerazione nel più breve tempo possibile.