CICLISMO: venerdì 12/03/2021 si presenta l'attività 2021! Evento virtuale in diretta streaming da non perdere interamente dedicato all'apertura della stagione 2021

In un periodo ancora fortemente condizionato dalle restrizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19, il Comitato Regionale Veneto della FCI non ha rinunciato a guardare avanti e a programmare insieme alle società il prossimo futuro che attende protagonisti gli atleti del Veneto.



"Purtroppo i rigidi protocolli del momento non ci consentono di riunirci fisicamente ma abbiamo pensato che fosse importante dare comunque un segnale di ripartenza e, per questo motivo, abbiamo voluto allestire questo evento completamente virtuale che ci consentirà comunque di raggiungere a casa i tanti appassionati di ciclismo per raccontare loro come ci auguriamo si possa tornare gradualmente a pedalare e a correre sulle nostre strade" ha anticipato il presidente del Comitato Regionale Veneto, Sandro Checchin.



All'appuntamento in programma venerdì 12 marzo a partire dalle ore 20.30 hanno già confermato la propria presenza il presidente nazionale della FCI, Cordiano Dagnoni, il consigliere nazionale Fabrizio Cazzola, il presidente regionale del Friuli Venezia Giulia, Stefano Bandolin e i presidenti provinciali di Bolzano e Trento Paolo Appoloni e Giovannina Collanega.



"Nel corso della serata molto spazio sarà dedicato anche a tutti i Comitati Provinciali del Veneto e alle nuove strutture regionali con l'obiettivo di fare il punto della situazione per tutte le varie realtà del nostro movimento" ha concluso Sandro Checchin dando appuntamento a tutti gli appassionati delle due ruote a venerdì sera per un caloroso abbraccio virtuale che avrà l'obiettivo di dare ufficialmente il là alla nuova annata agonistica.



