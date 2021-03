“Verona Marathon” 2021

Migliaia di maratoneti eseguiranno il percorso Arena, piazza Erbe, Castelvecchio, San Zeno, Lungadige, Porta Borsari e tanto altro, nella Verona Marathon, che si correrà domenica, 21 novembre 2021. Mentre l’edizione 2020 si è dovuta svolgere in maniera singola virtuale, l’ultima vera edizione si ebbe, nel novembre 2019 e fu grande successo… Per il novembre 2021, Gaac 2007 Veronamarathon Asd, organizzatore della gara, in collaborazione con il Comune di Verona, sta pensando in grande, per festeggiare i 20 anni di Verona Marathon, con un’edizione speciale. Il 21 novembre, asieme alla Verona Marathon, gara internazionale, patrocinata dalla Commissione Nazionale italiana per l’UNESCO, vi sarà la 7ª Cangrande Half Marathon da 21,097 km e la Last 10 k. Si segnala, ora, con congruo anticipo, quindi, che le iscrizioni sono già aperte e che il costo dei pettorali sarà, in base a scaglioni di iscritti, così come riportato, sul sito ufficiale dell’evento, www.veronamarathon.it, e che, sia per la maratona, che per la Cangrande Half Marathon, è prevista una settimana di ‘special price’, dal 6 al 14 marzo, che permette d’iscriversi, approfittando di speciali tariffe di lancio: Veronamarathon, 35 euro e Cangrande Half Marathon, 20 euro.

Pierantonio Braggio