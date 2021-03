Orientamento al lavoro: oltre 500 studenti in dialogo con le aziende

Accompagnare e orientare gli studenti degli istituti superiori alla scoperta del mondo del lavoro, affiancandoli nella scelta del percorso professionale e favorendo l’incontro con aziende del territorio. Questa la finalità del ciclo di incontri di orientamento on line promossi da Apindustria Confimi Verona Distretto di Legnago in collaborazione con GiGroup, al via da lunedì 8 marzo. Coinvolti nell’iniziativa oltre 500 gli studenti che frequentano i principali istituti superiori del Basso Veronese: Istituto Statale Istruzione “Leonardo Da Vinci” di Cerea, Enaip Veneto per le sedi di Legnago e Isola della Scala, IPSIA “Giovanni Giorgi” di Verona e Bovolone; a Legnago Liceo Statale “Giovanni Cotta”, Istituto “Giuseppe Medici”, ISISS “Marco Minghetti”, Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Silva - Matteo Ricci”.

«Apindustria Confimi ha ideato e patrocinato questo ciclo di incontri credendo in modo forte nello sviluppo di opportunità di vicinanza tra studenti e mondo del lavoro», sottolinea la referente del progetto Patrizia Aquironi, vice presidente del Distretto di Legnago di Apindustria Confimi Verona e membro del consiglio direttivo di Verona. «Come associazione crediamo fortemente nell'iniziativa – prosegue – perché siamo certi che la partecipazione degli studenti darà loro modo di avvicinarsi al mondo del lavoro conoscendo realtà aziendali del loro territorio e rendendosi conto di quelle che possono essere concrete opportunità per il loro futuro».

Gli incontri (in programma sempre alle 11 e della durata di 45 minuti) si svolgono su piattaforma web con il coordinamento di Silvia Lovato, Expert Sales Account di GiGroup prima multinazionale italiana del lavoro e oggi tra le principali realtà, a livello mondiale, nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato occupazionale. In Italia è presente con oltre 200 filiali e nella provincia con quelle di Verona, Legnago, San Bonifacio, Villafranca, Nogara. Oltre a fornire servizi di recruiting, ricerca e selezione, consulenza HR e formazione, da sempre è promotore di iniziative volte a favorire orientamento degli studenti e dialogo tra scuola e impresa.

Da una parte le scuole, dall’altra l’esperienza di rinomate aziende del Legnaghese per supportare le giovani generazioni nell’acquisire maggior consapevolezza su opportunità e prospettive future. I ragazzi avranno modo di scoprire in concreto organizzazione e struttura delle imprese e di approfondire mansioni, competenze e percorsi a queste attinenti. Si inizia (8 marzo) con Piva Group Spa leader nel settore infissi, serramenti e facciate continue con l’intervento dell’HR Roberto Lovato. Secondo appuntamento (11 marzo) con Alberto Cortese, amministratore delegato di Forigo Industries Srl con esperienza nella direzione e formazione di rete commerciale. Quindi (18 marzo) con Supermercati Tosano Cerea Srl protagonista nella Grande Distribuzione Organizzata che ha saputo svilupparsi e radicarsi sul territorio, con la testimonianza del fondatore, Anerio Tosano; infine (25 marzo) Singularity&Co. – Gruppo Officine Mirandola per approfondire le dinamiche dell’Industria 4.0 con l’intervento dell’ing. Marco Vardabasso.

APINDUSTRIA PROGETTO PCTO EVENTI SCUOLA/AZIENDA

Partecipazione agli eventi libera, accedendo al link indicato:

• Lunedì 8 marzo ore 11

PIVA GROUP leader nel settore infissi, serramenti e facciate continue per scoprire il mondo della realtà manifatturiera strutturata. Ricerca e innovazione come chiave, dove futuro è la parola d’ordine.

https://attendee.gotowebinar.com/register/1106160787704559120

• Giovedì 11 marzo ore 11

FORIGO INDUSTRIES con Alberto Cortese, amministratore delegato con esperienza nella direzione e formazione di rete commerciale. L’approccio giusto per entrare in sinergia col cliente: una skill richiesta ormai in tutti i settori e possibile sbocco lavorativo in ogni ambito, dal tecnico al mondo horeca.

https://attendee.gotowebinar.com/register/494813630963438608

• Giovedì 18 marzo ore 11.00

SUPER TOSANO contesto industriale alimentare protagonista nella Grande Distribuzione Organizzata che ha saputo svilupparsi e radicarsi sul territorio ampliando le sue attività alla logistica e alle figure impiegatizie. Una storia di successo.

https://attendee.gotowebinar.com/register/6333806414151607824

• Giovedì 25 marzo ore 11.00

SINGULARITY – GRUPPO OFFICINE MIRANDOLA per scoprire le dinamiche dell’Industria 4.0, le nuove tecnologie e la qualità massima nei processi per conoscere le nuove mansioni oggi presenti nel settore. L’industria come non l’avete mai conosciuta!