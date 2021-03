da Lunedì il Veneto in zona arancione: ecco cosa si può fare:

Alessandra SPONDA in Consiglio Regionale

Veneto zona arancione da lunedì 8 marzo:

tutte le regole da seguire:

✔️gli spostamenti sono consentiti solo all'interno del proprio Comune di residenza

✔️vige il coprifuoco dalle 22 alle 5

✔️la consumazione in bar e ristoranti è vietata all'interno e nelle vicinanze dei locali

✔️dalle 5 alle 18 è consentito l'asporto a tutti i locali, mentre dalle 18 alle 22 solo a quelli con cucina (es. ristoranti)

✔️la consegna a domicilio non ha limiti d'orario

✔️restano aperti i negozi al dettaglio

✔️centri commerciali chiusi nei weekend, festivi e prefestivi

✔️restano chiusi musei, cinema, teatri e piscine“



Per info e chiarimenti: www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638