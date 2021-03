Avremo l’Alta velocità Verona-Padova, ma, anche una Padova-Bologna è assolutamente necessaria.

Sottolinea tale concetto Roberto Bottan, presidente di CGIA Mestre, Associazione di Artigiani e piccoli Imprenditori, che da anni, attraverso il suo Ufficio studi, monitora, con massima attenzione e competenza, lo stato di attuazione e il livello di efficienza delle infrastrutture viarie del Nordest.

Segnala CGIA: in attesa del completamento, anche del tratto ad Alta velocità, tra Verona e Padova, che consentirà ai veneti e, in generale, ai cittadini del Nordest di raggiungere Milano in un batter d’occhio, la percorrenza verso Roma è decisamente penalizzata dall’assenza di un collegamento veloce, tra il capoluogo felsineo e la città del Santo. “La Tav Padova-Bologna – prosegue Bottan – non solo garantirebbe di ridurre, di quasi un ora, il tempo che, attualmente si impiega, per raggiungere Roma e Napoli, ma consentirebbe anche la messa in sicurezza di una linea ferroviaria, attualmente, obsoleta e insicura, visto che. su questa tratta, ancora oggi, insistono tantissimi passaggi a livello”. L’Ufficio studi di CGIA ricorda che il tratto Padova-Bologna costituisce, di fatto, uno dei 3 lati del nuovo triangolo industriale, che ha, nell’area metropolitana di Milano, il perno, su cui poggia il nuovo cuore produttivo del Paese. “Più in generale – conclude Bottan – la realizzazione di questa infrastruttura ferroviaria aiuterebbe il nostro contesto economico regionale, migliorando anche la circolazione delle merci, favorendo la fruibilità della nostra regione, da parte dei turisti stranieri, in particolar modo, di quelli interessati all’area termale aponense”. La spesa per la sua costruzione, concludono dalla CGIA, è sicuramente importante: circa 5 mld di euro, ma, con il Recovery Plan, alle porte, questa infrastruttura potrebbe essere inserita, tra le grandi opere da realizzare, per rilanciare l’economia del Paese, che il Governo Draghi sta mettendo a punto, in queste settimane, per far ripartire l’Italia. Ci sarà, dunque, il tratto Verona-Padova… L’economia veneta attende, ora, una decisione positiva la Padova-Bologna.

Pierantonio Braggio