ASPHALTICA 2021, IN PRESENZA A VERONAFIERE DAL 20 AL 22 OTTOBRE

Verona, 04 marzo 2021 – Dopo il rinvio nel 2020 a causa della situazione sanitaria, Asphaltica torna a Veronafiere nel 2021. E lo fa con una manifestazione in presenza e sicura, in programma da mercoledì 20 a venerdì 22 ottobre.

Il salone di riferimento per tecnologie e soluzioni per pavimentazioni stradali, sicurezza e infrastrutture è organizzato da Veronafiere, in partnership con SITEB - Strade Italiane e Bitumi, l’associazione nazionale di riferimento per il settore. Una filiera, quella legata al mondo del bitume, che in Italia vale oltre 2 miliardi di euro, con 400 impianti e 35mila addetti diretti che arrivano a 500mila, considerando l’indotto.



Asphaltica si terrà nel padiglione 4 della Fiera di Verona, con un’ampia area esterna per l’esposizione dei grandi macchinari e degli impianti di produzione del conglomerato bituminoso.



La priorità resta garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza grazie al protocollo safetybusiness sviluppato da Veronafiere e validato dal Comitato tecnico scientifico nazionale, dalle autorità sanitarie e da Aefi, l’associazione italiana che riunisce gli organizzatori di fiere.



«Insieme a SITEB e ai principali stakeholder della filiera – spiega Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere –, abbiamo individuato la fine di ottobre come finestra temporale idonea allo svolgimento in sicurezza di Asphaltica, in modo da poter rispondere alle esigenze commerciali delle aziende e degli operatori, supportando la ripartenza del mercato».



Con questo obiettivo sono state rafforzate tutte le misure di prevenzione sanitaria all’interno del quartiere espositivo di Verona con termoscanner agli ingressi, gestione dei flussi di ingresso e uscita dalle strutture, bigliettazione online, sanificazione continua degli spazi e degli impianti di climatizzazione, riorganizzazione dei servizi di ristorazione e controllo anti-assembramento grazie a telecamere intelligenti.



«La nuova edizione di Asphaltica, dopo il rinvio dello scorso anno – evidenzia Michele Turrini, presidente di SITEB – assume un ruolo cruciale per il rilancio di un settore che in questo difficile momento ha dato prova di resilienza e che oggi è chiamato, con un adeguato supporto e visione strategica da parte del nuovo Governo, a svolgere un ruolo fondamentale per la sicurezza e la sostenibilità delle infrastrutture del nostro Paese. Stiamo lavorando per preparare un’edizione che, garantendo tutti i protocolli di sicurezza, costituisca un momento strategico di incontro e confronto per l’intera filiera delle strade, coinvolgendo imprese, pubbliche amministrazioni e istituzioni».



Asphaltica - Tecnologie e soluzioni per pavimentazioni stradali, sicurezza e infrastrutture viarie

Verona, 20-22 ottobre 2021

www.asphaltica.it