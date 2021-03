CATTOLICA: CDA dimissionario, vendita azioni proprie, ecc. Il titolo intanto cresce.

CDA APPROVA IL PIANO DI RIMEDIO IVASS NEI TEMPI PREVISTI

Verona, 5 marzo 2021. Il Consiglio di Amministrazione di Società Cattolica di

Assicurazione riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Paolo Bedoni,

acquisiti i pareri dei Comitati endoconsiliari per quanto di competenza,

nonché le valutazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ha

approvato la comunicazione di riscontro, comprensiva del Piano, alla nota

dell’Ivass dell’8 gennaio 2021.

Come già reso noto al mercato, con la nota, l’Ivass, richiamati i principali

snodi dell’azione di vigilanza condotta sulla Compagnia nei tempi più recenti

nonché da ultimo gli esiti degli accertamenti ispettivi condotti presso la

Compagnia stessa dal 18 dicembre 2019 al 24 luglio 2020, ha formulato

richieste e dato indicazioni alla Compagnia circa l’adozione di talune misure

e di un piano di rimedio per superare gli elementi di sensibilità riscontrati nel

contesto dei predetti accertamenti ispettivi.

I contenuti della Comunicazione sono articolati nelle seguenti aree di

intervento:

• Ricambio dei componenti dell'organo amministrativo

• Revisione della politica di remunerazione

• Apporti di liquidità alle controllate non assicurative e al "Fondo H-Campus"

• Vendita delle azioni proprie

• Completamento del rafforzamento patrimoniale

• Rafforzamento del governo societario e altre misure previste dal Piano.

• Ricambio dei componenti dell’organo amministrativo

Come già reso noto al mercato, il Consiglio di Amministrazione, in data 4

febbraio 2021, ha conferito un incarico a Spencer Stuart, advisor

indipendente di primario standing, al fine di supportare il Comitato Nomine e

il Consiglio di Amministrazione medesimo nell’aggiornamento delle

valutazioni inerenti alla composizione quali-quantitativa dell’organo

amministrativo e nella predisposizione della lista dei candidati per il rinnovo

del Consiglio stesso, ivi incusa la selezione di una rosa di possibili candidati da

sottoporre al Consiglio di Amministrazione ai fini della predisposizione della

predetta lista.

Il Consiglio di Amministrazione, funzionalmente alla redazione degli

orientamenti quali-quantitativi e, conseguentemente, alla selezione dei

candidati, ha, altresì, avviato il processo di autovalutazione e di rinnovo della

politica “fit&proper” della Compagnia e del Gruppo.

Correlativamente all’efficacia della trasformazione in SpA e alla

convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per gli adempimenti di bilancio,

il CdA si presenterà dimissionario per consentire il rinnovo integrale

dell’organo.

• Revisione della politica di remunerazione

Ai sensi dell’art. 29 dello Statuto sociale, sarà sottoposta all’approvazione

dell’Assemblea dei soci della Compagnia in occasione della prossima

adunanza una proposta di determinazione dei compensi complessivi per i

componenti degli organi sociali della Compagnia che prevede una riduzione

rispetto agli attuali emolumenti. La proposta è stata elaborata tenendo

conto, tra l’altro, della necessità di adeguare l’ammontare dei compensi da

corrispondere agli amministratori ad un benchmark di mercato, definito con

il supporto di una società di consulenza indipendente e specializzata,

mediante il confronto con un peer group di società per azioni assicurativofinanziare

assimilabili alla Compagnia.

La Politica sulla Remunerazione 2021, inoltre, oltre alla previsione di limiti

percentuali riferiti al sistema incentivante di breve e lungo termine, già

presenti, dettaglierà ulteriormente il capitolo dedicato alle altre componenti

variabili della remunerazione, specificando i criteri utilizzati per l’assegnazione

delle componenti variabili straordinarie al personale dipendente con

evidenza dei requisiti di solvibilità necessari in funzione della tipologia e

dell’ammontare della componente variabile stessa.

Il sistema di remunerazione variabile di breve termine sarà integrato mediante

l’inserimento di ulteriori indicatori specifici che aumentino l’attenzione al livello

di rischio delle funzioni aziendali.

• Apporti di liquidità alle controllate non assicurative e al “Fondo H-Campus”

In merito agli apporti di liquidità alle controllate non assicurative e al “Fondo

H-Campus” nella Comunicazione si dà conferma che la Compagnia non ha

dato corso ad operazioni di apporto di liquidità, sotto qualsiasi forma, alle

società controllate non assicurative del Gruppo, né ha effettuato o intende

effettuare ulteriori apporti al “Fondo H-Campus", senza il previo parere

favorevole del Comitato per il Governo Societario e la Sostenibilità.

• Vendita delle azioni proprie

Nella Comunicazione viene confermato che la Compagnia procederà alla

dismissione del pacchetto di azioni proprie acquisito in sede di rimborso agli

azionisti receduti nel termine massimo imposto dall’Ivass, in conformità alle

disposizioni legali e regolamentari applicabili. In particolare, la Compagnia

provvederà alla vendita del pacchetto azionario sul mercato.

• Completamento del rafforzamento patrimoniale

Come già reso noto al mercato, la Compagnia ha assunto la decisione di

posticipare di alcuni mesi l’esecuzione della seconda tranche – dell’importo

di Euro 200 milioni - dell’aumento di capitale sociale deliberato in data 4

agosto 2020, al fine di avere il tempo necessario per fornire maggiori

informazioni al mercato.

• Rafforzamento del governo societario – Il Piano

Le misure di rafforzamento contenute nel Piano sono state suddivise, sulla

base delle osservazioni formulate dall’Ivass, in tre macro-aree di intervento:

(a) Sistema di governo societario e di controllo, (b) Gestione degli investimenti

immobiliari e (c) Gestione della rete agenziale e degli accordi con Coldiretti.

(a) Sistema di governo societario e di controllo

Consiglio di Amministrazione e Comitati

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, nel corso dell’odierna riunione,

alcune modifiche al regolamento del Consiglio medesimo e dei Comitati

consiliari, volte, tra l’altro, a garantire una più efficace dialettica interna tra i

diversi organi nonché a recepire le raccomandazioni del nuovo Codice di

Corporate Governance delle società quotate, come approvato dal

Comitato per la Corporate Governance nel mese di gennaio 2020.

Rafforzamento del processo di pianificazione strategica

In relazione al processo di pianificazione strategica, il Piano ne prevede il

rafforzamento in modo da assicurarne la necessaria reattività all’evolversi

degli scenari ipotizzati nel piano industriale e consentire un più efficace

processo di valutazione dei rischi, anche in via prospettica, ai fini

dell’adeguata definizione del complessivo fabbisogno di solvibilità.

Attività di verifica sulla funzionalità dell’organo amministrativo e dei comitati

endoconsiliari



Il Comitato per il Controllo sulla Gestione ha definito un piano delle attività di

verifica sulla funzionalità dell’organo amministrativo e dei Comitati endoconsiliari

che dovranno essere condotte, con il supporto delle funzioni

aziendali di Compliance e Internal Audit, nel corso dell’anno 2021.

Il Comitato per il Controllo sulla Gestione ha altresì approvato alcune

modifiche al proprio regolamento.

Rafforzamento delle funzioni internal audit e risk management

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato misure volte al rafforzamento

quali-quantitativo delle funzioni internal audit e risk management della

Compagnia.

In questo contesto, la Compagnia si è altresì riservata di integrare il piano di

audit per il 2021 tenuto conto delle più ampie misure contemplate dal Piano,

in ottica di progressivo avanzamento del sistema dei controlli interni.

Rafforzamento processo ORSA

Il processo ORSA verrà rafforzato al fine di consentire all’organo

amministrativo di valutare compiutamente il profilo di rischio del gruppo e

delle diverse controllate e definire il fabbisogno complessivo di solvibilità.

Piano strategico sulla tecnologia della informazione e comunicazione (ICT)

Entro il primo semestre del 2021 sarà adottato un piano strategico sulla

tecnologia della informazione e comunicazione (ICT), che includerà le misure

in materia di cyber security aziendale, al fine di assicurare l’esistenza e il

mantenimento di una architettura complessiva dei sistemi integrata e sicura

dal punto di vista infrastrutturale e applicativo, adeguata ai bisogni della

Compagnia, in linea con la normativa applicabile.

(b) Gestione degli investimenti immobiliari

Il Piano prevede altresì azioni volte al rafforzamento (i) dei presidi di controllo

sugli investimenti nel settore immobiliare e agricolo e (ii) del processo di

valutazione degli investimenti immobiliari da allocare alle gestioni separate.

(c) Gestione della rete agenziale e degli accordi con Coldiretti

Il Piano definisce poi interventi sulla gestione della rete agenziale e degli

accordi con Coldiretti improntati sulle seguenti direttrici: (i) sistema di

remunerazione e incentivazione della rete agenziale, (ii) iniziative volte al

risanamento dei portafogli agenziali in perdita, (iii e iv) processi di controllo

sulla rete agenziale e degli accordi con Coldiretti.

