DOV’E’ FINITA LA MIA OMBRA?! Una storia di amicizia che tratta la scoperta di sé e dell’altro

La proposta fa parte del progetto Teatro Onlife, è scritta e interpretata dall’attrice e regista Mariangela Diana, tra i finalisti del Premio Hystrio alla vocazione nel 2019.

C’era una volta un bambino che non sopportava proprio la sua ombra. Lui si chiamava Pin e la sua ombra, beh, si chiamava Ombra. La sua ombra lo copiava dalla mattina alla sera. Se non si lavava i denti prima di andare a dormire nemmeno l’ombra se li lavava e la sua mamma si arrabbiava. Non si arrabbiava con Ombra, solo con Pin!

Era facile la vita di Ombra mentre quella di Pin era difficilissima!

Perché Ombra cercava di essere come lui ma era troppo diversa. Non era proprio come Pin, e lui era stanco di averla tra, anzi sotto i piedi!

Un giorno Pin trovò il modo di farla sparire dalla sua vista.

Le avventure online con Fondazione Aida non finiscono qui: il 28 marzo sarà la volta di Suoni in rivolta, una sfida all’ultima nota per avvicinare i bambini al variegato mondo della musica. Con l’attrice, musicista e cantante lirica Alice Canovi.

Ogni evento dura 30 minuti, sono previste quattro repliche al dì (ore 11.30, 17.00, 18.00 e 19.00). Per consentire l’interazione tra attori e bambini possono collegarsi fino a 30 dispositivi (ad ogni accesso possono prendere parte più persone). Prezzo: 7,00 euro. Info: www.fondazioneaida.it

Al momento dell’acquisto verrà inviata una mail con i dettagli per il collegamento.

Il team creativo

Lo staff artistico è composto da: Pino Costalunga, esperto di teatro per ragazzi, ospite fisso di importi festival dedicati alla letteratura per l’infanzia, Maringela Diana, attrice esperta nel settore del teatro ragazzi, tra i finalisti del premio Hystrio alla Vocazione 2019. Completano il gruppo: Fabio Bersan, tecnico, e Stefano Piermatteo, consulente digitale, oltre che lo staff organizzativo di Fondazione Aida.

Fondazione Aida risponde alla chiusura dei teatri selezionati eventi online per il mondo dei bambini della rassegna Teatro onlife organizzata con il Comune di Verona Assessorato all’Istruzione, il Mibact e Regione del Veneto. Teatro Onlife è un innovativo progetto tecnologico che offre un’esperienza di teatro digitale dove bambini e ragazzi hanno la possibilità di interagire con un attore in un alternativo spazio, senza rinunciare all’irripetibilità dello spettacolo dal vivo.

Per info: 045.8001471/045.595284 – fondazione@fondazioneaida.itwww.fondazioneaida.it