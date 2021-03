BANCA VALSABBINA LA BANCA CHE ANNI FA ACQUISì IL CREDITO VERONESE PRESENTA IL BILANCIO 2020.

Brescia, 3 Marzo 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Banca Valsabbina, nel corso della seduta dell’1 Marzo, ha approvato il Progetto di Bilancio al 31 Dicembre 2020, che evidenzia un Utile Ante Imposte di € 33,7 milioni (+31% rispetto al 2019) ed un Utile Netto di € 24,3 milioni, in aumento del 20% rispetto allo scorso esercizio.

All’Assemblea dei Soci - in conformità alle disposizioni della Banca d’Italia - verrà proposta la distribuzione di un Dividendo unitarioin denaro di € 0,13 per azione.

“Nell’ambito di un contesto particolarmente complesso e caratterizzato dalla Pandemia, è importante sottolineare che tale risultato – il migliore della storia della Banca – è stato raggiunto grazie all’impegno straordinario di tutte le strutture dell’Istituto, ma è anche diretto effetto della fiducia della clientela e dei Soci. L’auspicio e l’impegno degli Amministratori – considerato lo scenario incerto, ma tenuto conto della capacità di adattamento dimostrata dalla Banca – è di proseguire nel percorso di efficientamento dell’Istituto, cercando di dare stabilità ai risultati positivi di questi anni, confidando nel contempo in un miglioramento dell’economia”,ha preliminarmente dichiarato Renato Barbieri, Presidente di Banca Valsabbina.

“I dati descrivono il nostro Istituto come una realtà in crescita, che crea valore, in grado di supportare il territorio e di rispondere alla complessità del contesto. Ci presentiamo inoltre alle nuove sfide che proporrà il mercato con migliori indicatori patrimoniali e di qualità del credito”,ha aggiunto Barbieri.