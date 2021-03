Covid. Impresa agricola di Coldiretti Verona in soccorso degli animali del circo Togni.

Donate 8 rotoballe di fieno per 44 cavalli





Verona, 2 marzo 2021 – Solidarietà per i cavalli del circo di Flavio Togni. L’azienda agricola di Luca Ferrari di Verona, socia Coldiretti, ha donato 8 rotoballe di fieno per i 44 cavalli del circo Togni fermo da mesi a Sommacampagna in attesa di poter riprendere gli spettacoli. L’imprenditore agricolo ha raccolto l’appello di Togni ed è andato in suo soccorso per sfamare i cavalli bisognosi di cibo.

Già la scorsa primavera durante il lockdown, gli agricoltori di Coldiretti Veneto si erano mobilitati in tutta la regione in aiuto di molti animali ospiti dei circhi e dei parchi faunistici.

La chiusura delle attività di intrattenimento rivolte alle famiglie a causa dell’epidemia ha messo a dura prova il mondo dello spettacolo viaggiante che ha visto diminuire sempre più la possibilità di sostenere gran parte delle ordinarie spese di gestione, comprese quelle per gli animali.