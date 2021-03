AUDIZIONE IVASS IN PARLAMENTO: SU CATTOLICA ASSICURAZIONI RILEVANTI IRREGOLARITA’

Forte dell’audizione dell’IVASS, continuerà l’azione legale dei soci presso il Tribunale di Venezia al fine dievidenziare le irregolarità del passato e tutelare il futuro della compagnia

Verona 02/03/2021

I coordinatori di CASA CATTOLICA, la rete delle associazioni di soci Cattolica Assicurazione e di rappresentanti della politica, delle imprese, di amministratori locali e di istituzioni del territorio hanno preso atto delle importanti dichiarazioni dell’audizione parlamentare di oggi 2 marzo, del Segretario Generale dell’IVASSStefano De Polis, in merito alle recenti vicende di CATTOLICA ASSICURAZIONI.

Lo stesso ha reso noto che: “Gli accertamenti ispettivi, effettuati da Ivass a partire dal dicembre 2019, hanno rilevato rilevanti irregolarità gestionali che trovano origine nelle serie disfunzioni della governance aziendale, con un Consiglio che ha mancato di esercitare le proprie prerogative di indirizzo gestione e controllo”.

Importanti le affermazioni anche sulle partecipazioni di Cattolica, dove, secondo IVASS, “il processo decisionale ha privilegiato esigenze relazionali di visibilità sul territorio, ponendo in secondo piano la convenienza economica e i rischi legati alle singole operazioni oggetto di delibera».

Da quanto emerge in audizione, IVASS si aspetta che il cambio della governance generi impatti positivi a livello gestionale su Cattolica Assicurazioni e permetta il superamento di un modello decisionale che spesso è stato influenzato da valutazioni poco sostenibili a livello economico.

Preso atto delle gravi contestazioni di IVASS, ad ogginon è ancora chiaro a migliaia di soci i motivi per cui l’aumento di capitale di 500 mio imposto alla compagniadall’Organo di Vigilanza(e da sottoscrivere originariamente entro il 30/09/2020), che ha determinato lafrettolosa e contestata dismissione del 24,5%della società a Generali, sia stato sottoscritto ad oggi solamente per 300 milioni.

Anche per questo continua l’azione legale di decine di soci presso il Tribunale di Venezia al fine di evidenziare le irregolarità che hanno influenzato la contestata assemblea di aumento di capitale dello scorso 27 giugno e tutelare conseguentemente il futuro della compagnia.

CASA CATTOLICA, alla luce di questeconsiderazioni, ribadisce il fatto che la forza del modello Cattolica sia sempre stata una correttaintegrazione tra l’attenzione al territorio e il mantenimento di condizioni di stabilità economica.

Il fatto chein alcuni frangenti, per questioni di debolezza della governance, non si sia riusciti a rispettare questoequilibrio non deve portare allo snaturamento del modello, ma ad attivare strategie e competenze che lovalorizzino.

Per questo CASA CATTOLICAè convinta che, al di là delle figure che verranno coinvolte, sia prioritarial’attenzione che il nuovo CdA dovrà prestare a 3 temi che sono sempre stati fondanti per la Compagnia:

1) Attenzione alle persone: dipendenti(mantenimento dei posti di lavoro) ed agenti (centralità della figura sul territorio), in un’ottica di valorizzazione ed evoluzionecontinua delle professionalità;

2) Mantenimento della presenza territoriale, finalizzata ad un reale ascolto della basesociale diffusa, ad una efficace salvaguardia dell’investimento fatto dai soci veronesi nel suocapitale e alla ricaduta di valore sui territori storici di radicamento e riferimento;

3) Mantenimento della coerenza verso i valori fondativi di Cattolica e di una costante attenzione aibisogni di determinati ambiti economici, come quello della piccola e media impresa, dell’agricoltura e del terzo settore.

A queste condizioni tutti i soci e le istituzioni che fanno riferimento aCASA CATTOLICA fin da ora si dichiarano favorevoli a sostenere il nuovo corso ed essere parte attiva del rilancio della compagnia con tutti gli attuali soci e con i nuovi partner industriali e finanziari che decideranno di condividere il nuovo percorso.

CASA CATTOLICA – INSIEME PER CATTOLICA ASSICURAZIONI