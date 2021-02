Valdegamberi presenta VALE Verona ed attacca

Un sistema socio-economico che negli ultimi anni, vedendo una città ricca dove pur essendoci contraddizioni, si viveva abbastanza bene, invidiata da molti nel mondo, ha pensato al prorpio immediato benessere affossando la società Veronese. Il contesto socio economico che andava via via degradando ha permesso la spoliazione prima politica poi culturale ed infine economica di tutta la provincia Veronese a partire dalla ciuttà. Verona come nano politico, ed ora, se vogliamo, anche nano finanziario. Questa in sintesi l'analisi del Consigliere Regionale a causa di errori, manchevolezze incapacità, voglia di primeggiare senza fare sacrifici puntando alla conquista del consenso sociale solo puntando alla finanza facile che deresponsabili. Una analisi lunga volta a smuovere le coscienze per far recuperare a Verona quel ruolo importante che ha sempre avuto nei secoli. Colpe di cui egli stesso ha detto assumo la mia parte, ma in cui da tempo cerca di rimediare con una attiva partecipazione. Si è poi assunto la paternità di essere riuscito assieme alla Lega veronese di aver ploccato l'ennesimo progetto di spoliazione delle imprese veronesi, ha detto bene l'alleanza che mantiene a Verona l'AGSM ma ora dobbbiamo dimostrare che nonci si può fermare e si deve cercare altre alleanza in specie nell'asse nord sud, come al tempo in cui Verona era alleata con gli imperatori nord europei. L'intervento, a cui ha dato seguito dopo aver presentato il comunicato stampa che sotto presentiamo, è stato molto sentito e partecipato dai presenti ( diverse persone non hanno potuto presenziare stante le limitazione da pandemia).

Il movimento Verona VALE ancora una volta vuole ripartire dalle forze sane e intraprendenti della città. La sensazione che scaturiva dall'ascoltare le parole fluenti e incalzanti di Valdegamberi era che i maggiorenti veronesi in questi ultimi anni si fossero comportati come fecero i veneti all'arrivo di Napoleone: consegnarono al francese la Serenissima per timore e senza vera opposizione.

Ora, Stefano valdegamberi, cerca di recuperare la storia ed il valore della nostra città e con lui paiono essre molti cittadini che vedono nella loro città Verona la possibilità di ergersi baluardo rispetto alle mie regìe quasi monarchiche di Roma ma anche di Milano e pure di Venezia