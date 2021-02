Case in legno: cosa sono e quanto ci fanno risparmiare?

Cosa è una casa in legno?

Nel nome stesso è rinchiusa la sua caratteristica principale: è una casa costruita interamente con il legno, in tutte le sue componenti, che favorisce un forte risparmio energetico sia per luce che per gas. Prima dell’installazione è necessaria la costruzione delle fondamenta per essere stabilmente fissata al suolo sottostante, successivamente si procede all'aggiunta di telai o pannelli in legno che vengono coibentati ed isolati da appositi materiali.







Quali sono i vantaggi di una casa in legno?







Partiamo con il dire che il vantaggio principale è quello di poter scegliere da zero tutta la struttura della casa:

il tipo : casa, villa, ampliamento..

dimensioni (qualsiasi quantità di mq)

numero di piani (da 1 fino a 5)

disposizione e ampiezza dei diversi ambienti

tipologia di porte e finestre

e così via.







Sul mercato sono anche già presenti molti modelli pre realizzati da costruttori esperti con diverse tipologie e metrature, c'è solo l'imbarazzo della scelta!

Ecco altri vantaggi che vi spingeranno a scegliere una casa in legno:



Costi fissi della realizzazione

I lavori sono progettati nei minimi particolari prima della loro esecuzione così da definire un prezzo fisso e diminuire gli imprevisti in cui si potrebbe incorrere con la costruzione di una casa.



Tempi di costruzione ridotti

I tempi sono ridotti per lo stesso motivo: maggiore è la durata di un cantiere, maggiori saranno i costi da sostenere. Anche per quanto riguarda l'allacciamento https://www.csttaranto.it/allaccio-gas/ di luce e gas: basterà contattare il distributore locale, il quale in 10 giorni e con un prezzo determinato in accordo con il cliente attiverà le forniture per tempo.







Strutture antisismiche e resistenti al fuoco

Grazie alle caratteristiche del legno queste case hanno proprietà antisismiche (elasticità) e di resistenza al fuoco (alcuni tipi di legno sono proprio ignifughi)





Isolamento termico e acustico

Il legno è un materiale con un alto potere isolante termico e acustico.



Edifici efficienti dal punto di vista energetico

Queste case hanno un’elevata efficienza energetica, consentendo di risparmiarehttps://www.csttaranto.it/risparmiare-in-bolletta/ fino al 45%, di seguito andiamo a vedere a cosa è dovuto questo risparmio.

In che modo risparmio con una casa in legno?

Un altro dei vantaggi della costruzione di una casa interamente in legno è quella dell’ecosostenibilità poiché il legno è un materiale naturale, quindi rinnovabile, e ha un basso impatto ambientale. Con la realizzazione di questo tipo di case l’obiettivo principale è quello di rispettare l’ambiente e quindi di sprecare meno risorse, gli elementi di costruzione possono essere smontati e recuperati in qualsiasi momento.

Il dispendio di energia è minore rispetto alle case tradizionali:

Il legno è un materiale che fornisce comfort energeticoperchè assorbe e rilascia il calore e l’umidità a seconda dei periodi, permettendo di avere un clima più fresco nei mesi più caldi e abbassare il riscaldamento nei mesi più freddi.

Inoltre il legno rende l’aria all’interno della casa più salubre assorbendo l’umidità e limitando il circolo delle polveri.







Ci sono aiuti economici per chi costruisce una casa in legno?







La realizzazione di questo tipo di casa permette di beneficiare degli incentivi messi a disposizione dal ministero dello sviluppo economico legati all'efficientamento energetico, quali Eocobonus e bonus 110%https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/efficienza-energetica/incentivi. La costruzione di case in legno, infatti, per quanto enunciato prima, rispecchia alla perfezione le attuali politiche governative volte alla tutela dell'ambiente ed a combattere gli sprechi energetici dovuti a strutture ed infrastrutture obsolete e datate. Per maggiori informazioni in merito consigliamo di consultare anche L’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.