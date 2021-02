Associazione dei Consiglieri Emeriti del Comune di Verona.

La prossima lezione, dedicata al tema: "Veronesi illustri, in Europae Verona, centrale nella storia", organizzato dall'Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti, in collaborazione con l'Università e la Società Letteraria di Verona, secondo programma, si terrà martedì, 2 marzo 2021, alle ore 17,30, esclusivamente in diretta streaming. Per seguite la lezione, è necessario collegarsi, alle ore 17.30, appunto, al sito della Società Letteraria http://www.societaletteraria.it/streamingvideo/ .

La lezione sarà tenuta dal prof. Corrado Viola, del Dipartimento Culture e Civiltà - Università di Verona, e sarà dedicata alla viaggiatrice e arcadica letterata, dallo spirito settecentesco, Silvia CurtoniVerza(Verona 1751 - Verona 1835). Sarà sempre possibile riascoltare l’evento in podcast, dal sito web www.societaletteraria.it. Da notare, che l’Associazione organizzatrice ha il nuovo indirizzo email: assconsiglieriemeriti@comune.verona.it.

Pierantonio Braggio