VIP VAL VENOSTA LANCIA «LA SAPORERIA»: A COO’EE LA CAMPAGNA DIGITAL E LA PRODUZIONE VIDEO

La Saporeria è una novità assoluta nel mercato delle mele oggi, un nuovo mondo di mele che aiuta il consumatore a scegliere una mela non più soltanto in base alle caratteristiche esteriori, al prezzo o all'abitudine, ma rispetto al sapore e alla sua sensorialità. Con la presentazione ufficiale durante la conferenza online del 23 febbraio, è stata infatti lanciata online la piattaforma che mostra la mela come mai si è vista prima, affiancata da modalità commerciali dedicate, rivolte al consumatore e ai partner della distribuzione. La selezione delle varietà, ognuna con le sue caratteristiche spiegate come mai prima, ognuna con il suo sapore, viene presentata come una collezione di vini, in modo empatico ed emozionale attraverso l’evocativo spot «Un’esplosione di sapori», ideato e prodotto da Coo’ee Italia, storico partner creativo e strategico di VIP.



L’agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi si è occupata anche della realizzazione e della pianificazione della campagna adv su riviste specializzate B2C come «Cucinare bene», «La cucina italiana», «Sale&Pepe», «GialloZafferano», ma soprattutto della campagna digital nei mesi di marzo e aprile attraverso video, carosello e immagini su YouTube, Facebook e Instagram, banner statici e video su Invibes, Wallpaper animati su WeTransfer, banner interattivi su Beintoo, e banner statici e animati su siti specializzati come GialloZafferano, Io Donna e La Cucina Italiana.